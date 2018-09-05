香港高鐵「一地兩檢」午夜鬼祟上路

2018-09-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「廣深港高速鐵路」香港路段將於二十三日正式通車，香港政府三日午夜與中方官員舉行「一地兩檢」條例啟用儀式，中國執法人員四日起進駐西九龍總站的「中國口岸區」。然而，這場儀式不僅未邀請媒體參加，連香港立法會議員也毫無所悉，甚至傳出車站內另有此前未公布、專供站內職員通往各月台的「神秘樓層」，令外界痛批港府行事鬼祟，對「一地兩檢」的疑慮更趨高漲。

未邀媒體、立法會議員也不知

連接廣東、深圳與香港的「廣深港高鐵」，將在西九龍總站設置「中國口岸區」，受中國司法管轄、執行中國法律，旅客必須在站內辦妥出入境手續，官方稱此乃「便於旅客通關、節省時間」，但一直被質疑「割地賣港」。三日近午夜，廣深港三地官員舉行「一地兩檢」落實儀式，海關、檢疫、公安和邊防檢查等約八百名中國執法人員，正式進駐西九龍總站，但港府未事先預告，也未對外開放，僅在事後發佈消息。

香港泛民主派「公民黨」立法會議員陳淑莊四日譴責港府「作法鬼祟」，直言實施一地兩檢「沒什麼好慶祝」，因為這意味著香港法律轄區範圍遭削減，對香港法治造成永遠不能彌補的傷害，是「香港司法獨立最黑暗的日子」。香港記者協會主席楊健興也表示，中國高鐵延伸至香港耗資甚鉅，港人也十分關切一地兩檢如何運作，港府卻一反常態未安排外界見證交接儀式，應對此公開解釋。

陳淑莊痛批港府對一地兩檢的細節諱莫如深。例如，港府聲稱駐港中國執法人員約五百人，實際上卻多達近八百人；港府指中國執法人員每日午夜後將返回深圳，但「南華早報」引述消息指出，日後將有數十人留在站內通宵值勤。「香港○一」更披露站內設有「B5」樓層，但工程合約、設計圖和會議紀錄均未提及。

針對外界批評，香港特首林鄭月娥回應，中國執法人員在站內通宵值勤，是為維修和保養相關設備，不會離開口岸，也不會在口岸內居住，工作結束即返回「內地」。至於「消失的B5層」，林鄭及港鐵發言人均反駁外界說法，澄清該樓層僅具後勤用途，包括車站維修和消防通道等，不屬中國口岸區。