中國金援非洲 美批債務陷阱式外交

2018-09-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕三年一度的「二○一八年中非合作論壇北京峰會」三日至四日在北京舉行，中國國家主席習近平三日宣布，未來三年將再援助非洲國家六百億美元（約一．八六兆台幣），並強調援助「不附加任何政治條件」。然而，中國再度撒重金拉攏非洲，不僅引發國內指為「打腫臉充胖子」的批評聲浪，美國駐中國大使館官方「微博」四日也發文，暗批中國「債務陷阱式外交」造成的危害。

習近平在峰會開幕發表演說時宣布，繼二○一五年峰會後中國已兌現或安排的六百億美元援助，未來三年將再提供非洲六百億美元，用於基礎建設等「八大行動」倡議；其中一百五十億美元為無償援助、無息貸款和優惠貸款，兩百億美元為信貸，設立規模一百億美元的中非開發性金融專項資金，以及五十億美元自非洲進口貿易融資專項資金，推動中國企業未來三年投資非洲金額至少一百億美元。他還宣布免除「與中國有外交關係的」非洲貧窮國家至今年底到期的未償還債務。

習近平還特別點名歡迎近年與台灣斷交的甘比亞、聖多美普林西比及布吉納法索等三國首次出席峰會，聲稱中國對非洲的投資合作，堅持「不附加任何政治條件、不謀取政治私利」等「五不」，似在回應外界對中國藉金援設下債務陷阱的質疑。

然而，中國對非洲「大撒幣」始終無法擺脫外界對債務陷阱的質疑，也有當地政府貪污的隱憂。「美國之音」（VOA）中文網引述約翰霍普金斯大學中國非洲研究計畫數據，從二○○○到一六年，中國已向非洲提供約一二五○億美元貸款，吉布地、尚比亞等國都因此陷入高債務風險。英國廣播公司（BBC）新聞中文網指出，一六年非洲各國獲得中方貸款約三百億美元，是有紀錄以來最多。國際貨幣基金（IMF）今年四月警告，四十％的非洲低收入國家或將面臨債務壓力。

中國投資非洲 當地政府貪污

此外，曾批評西方抨擊中國投資非洲是「出於忌妒」的美國經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz）坦言，中國在非洲的投資確有貪污隱憂，當地政府有責任使相關投資「更透明」。

美國駐中國大使館官方微博四日轉貼一份哈佛大學有關「債務陷阱式外交」危害的研究報告，指稱「某債權國」可利用他國的債務負擔實現其戰略目標，債務國往往會掉入陷阱，結果不得不服從安排，明顯意指中國。

中國民眾也不認同這類「霸氣，大國崛起」的外交手法，網友批評金援是「打腫臉充胖子」，質疑錢從哪裡來。面對批評，微博禁止網友在金援非洲新聞上留言評論，中共黨媒「環球時報」則指質疑外援乃「小農經濟邏輯」、「小算計」，呼籲中國社會「要跟上國家前進的腳步，及時大國化」。