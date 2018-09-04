中國電商京東CEO又涉性侵 在美被逮

2018-09-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國電子商務巨擘京東集團創辦人兼執行長劉強東，驚傳近日在美國從事商務活動期間被控性侵，遭警方以「合理根據」為由逮捕，翌日獲釋等候傳喚，但劉已先行返回中國。京東官方澄清此為不實指控，並聲稱警方並未發現不當行為，但這已是劉強東第二次在國外捲入性侵疑雲。儘管警方仍在釐清案情，但此事已重創京東集團形象。

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市亨內平郡（Hennepin）的官方控罪紀錄顯示，姓名為「Qiang Dong Liu」、生日為一九七三年三月十日的男子，在當地時間八月三十一日晚間十一時餘，因涉嫌「構成犯罪之性行為」，遭警方以「合理根據」（probable cause）為由逮捕，而上述英文譯名和出生日期皆與劉強東相符。根據美國刑事程序法，「合理根據」指警方可進行逮捕、針對個人或財產進行搜索，或取得逮捕令的標準，也經常是大陪審團相信被告有罪的依據。

被拘留一晚獲釋 等法院傳喚

被拘留一晚後，劉強東於美國時間一日下午四時餘，在無需繳交保證金的情況下獲釋，其在官方資料上的狀態則為「獲釋等待法院傳喚」。明尼亞波利斯市警察局發言人艾爾德（John Elder）表示，正積極調查劉案，調查結束才能公布真相。他還強調，無需繳保證金與犯罪成立與否無關，是當地警方的普遍作法；劉目前獲准自由行動，可選擇離開該州或返回中國，但「我們有信心可在必要時與他聯繫上。」

京東集團二日透過中國社群網站「微博」發表聲明，指稱劉強東是遭到不實指控，初步調查並未發現不當行為，將對不實報導和謠言採取法律行動。京東翌日還聲稱，劉獲釋後繼續在美進行商務活動，現已返回中國。中國外交部發言人華春瑩則表示，中國駐芝加哥領事館正了解實情。美聯社指出，明州將「構成犯罪之性行為」分為五級，最輕為發言失當、輕度肢體接觸；最重為武力威脅性侵。劉被控級別應屬輕微，若犯罪事實確立，一個月內即會正式起訴。

犯行若確定 最快一月內起訴

這已是劉強東第二次捲入桃色風波。二○一五年，劉強東在其位於澳洲雪梨的高級頂樓公寓舉辦派對，一名女子事後指控遭在場男子灌酒，包括被名為徐龍偉的男子性侵，徐男已在今年七月獲判罪名成立。儘管劉強東在該案中未被指控任何不當行為，但劉曾以可能影響其婚姻和事業為由，要求雪梨法院下令防止其姓名被報導，但遭法院拒絕。