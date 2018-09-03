麥肯告別式 家屬批川普口號治國

2018-09-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國政壇一日展現跨黨派大團結，齊聚華府國家大教堂，參加共和黨重量級參議員麥肯的喪禮。兩位前總統布希及歐巴馬發表感性悼詞，向麥肯的一生奉獻致敬。對照之下，與麥肯結有夙怨的現任總統川普未獲邀出席，而是前往自家高爾夫球場度假。而包括麥肯女兒在內，致詞時都暗批川普的爭議性人格與政策，凸顯美國政治的嚴重分裂。

麥肯的告別式透過媒體全國轉播，估計有數百萬人觀看。麥肯靈柩覆蓋美國國旗，從國會山莊移靈至國家大教堂，途中曾暫停越戰紀念碑，由麥肯遺孀辛蒂（Cindy McCain）獻花。告別式結束後，二日移至馬里蘭州安納波利斯美國海軍官校舉行葬禮。

布希、歐巴馬 盛讚麥肯大公無私

追思致詞時，麥肯之女梅根（Meghan McCain）雖未指名道姓，卻以川普「讓美國再次偉大」的競選口號暗批父親政敵，獲得全場掌聲喝采。她含淚帶怒地指出：「麥肯的美國不需要再次偉大，因為美國永遠偉大」、「他（麥肯）心甘情願犧牲，那些只會喊『廉價口號』的人連他的邊也沾不上。」

分屬不同政黨的布希與歐巴馬，也一致推崇麥肯的大公無私，將國家置於私人及政黨利益之上。布希曾於二○○○年共和黨總統黨內初選時擊敗麥肯，歐巴馬則在二○○八年總統大選時贏了麥肯，但都將競爭化為珍貴友誼，在政壇惺惺相惜。歐巴馬盛讚，麥肯是非凡人物、勇士及愛國英雄，展現美國最美好的價值。他意有所指地暗批：「我們的政治有著太多小心眼、卑鄙齷齪和狹窄心胸，充斥著大話、辱罵、騙人爭議和故意製造的眾怒」，「這種政治看似勇敢強悍，實則源自恐懼。」

布希則形容，麥肯是有原則的人，他曾在越戰中失去自由，因此更熱愛自由：「也許最重要的是，約翰（麥肯）痛恨濫權，無法忍受偏執狂和神氣活現的暴君。」

出席麥肯葬禮的政要，還包括前總統柯林頓及夫人希拉蕊、前副總統高爾和錢尼、前國務卿歐布萊特、凱瑞和季辛吉等人。川普千金伊凡卡及其夫婿庫希納、現任國防部長馬提斯、白宮幕僚長凱利、國家安全顧問波頓等人也應邀出席，但麥肯的前競選副手培琳未獲邀出席，各界普遍認為她拖累選戰。麥肯的一○六歲老母羅貝塔（Roberta McCain）則坐輪椅與愛子告別。