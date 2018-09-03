反制中國 日神盾艦配備標六飛彈

2018-09-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「時事通信社」二日獨家報導，為防範中國和北韓的巡弋飛彈、高超音速飛彈等可改變飛行路線的先進武器，日本防衛省決定在已於七月三十日下水、預定二○二○年開始服役的海上自衛隊最新神盾艦「摩耶號」（DDG-179）上，配備可攔截巡弋飛彈的新型艦對空「標準六型（SM-6）」飛彈。

可攔截巡弋飛彈 摩耶號2020年服役

標六與預定二三年服役的陸基型飛彈防禦系統「陸基神盾（Aegis Ashore）」，均屬美國與日本合作開發的「整合防空與飛彈防禦（ＩＡＭＤ）」系統的一環。在防衛省一九年度的國防預算概算中，標六採購經費達一三二億日圓（約卅七億台幣）。

標準六型是兼具防空與反艦功能的標準二型（SM-2）升級版，包括對敵方船艦發動水面攻擊，或對靠近水面的反艦飛彈進行防禦性攔截，也可攻擊或摧毀敵方的直升機、無人機和其他威脅。

摩耶號二二年度將前往美國試射標六飛彈。預定二一年服役的第二艘「摩耶級」護衛艦，也將配備該型飛彈。摩耶級護衛艦也配備有可共享敵軍飛彈所在位置情報的美製「協同接戰能力（ＣＥＣ）」系統。由於美國第七艦隊也配備ＣＥＣ系統，兩國在情報共享及運用上可望更為緊密。

中國近年來持續研發新型的高速長程巡弋飛彈，已擁有可攜帶核彈頭、射程達一五○○公里的空對地巡弋飛彈。可搭載這種飛彈的中國轟炸機二○一七年曾飛越沖繩本島與宮古島間，進入紀伊半島外海。一旦以秋田、山口兩縣為部署候選地的陸基神盾系統遭敵軍巡弋飛彈攻擊，將可以標六飛彈進行攔截；而已配屬美、日神盾艦的標準三型飛彈只能攔截彈道飛彈。

對抗中方飛彈高速、迂迴攻擊能力

美國國防部一三年提出ＩＡＭＤ構想，為「彈道飛彈防禦（ＢＭＤ）」概念的延伸。ＢＭＤ是以神盾艦、愛國者三型飛彈、標三飛彈來攔截敵方彈道飛彈。ＩＡＭＤ則將ＢＭＤ涵蓋在內，並運用陸基神盾、雷達、早期預警機、戰鬥機、標六飛彈，以敵方巡弋飛彈、誘導火箭、無人機、高超音速飛彈為攔截目標。

對美國及其盟邦來說，飛彈的威脅已不只是呈單純拋物線落下、容易預測的彈道飛彈，還包括可高速、迂迴、低空飛行的巡弋飛彈等新武器。