美國駐中官員聽損 應是微波輻射攻擊

2018-09-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國駐古巴和中國的三十多名外交人員及其眷屬，二○一六年和一八年分別遭受不明攻擊，導致聽力和腦部出現不適和受損症狀。負責研究肇因的美國賓州大學腦損傷與復健中心主任史密斯（Douglas Smith），近日向紐約時報表示，醫療專家如今傾向認為「微波輻射」才是主因，指這種非傳統武器可使大腦感知刺耳聲音，甚至造成眩暈、頭痛、作嘔等情形。

專家排除聲波攻擊、病毒感染

據報導，美國駐古巴大使館外交人員前年底因聽到怪聲，出現聽覺和腦部受損等症狀，美國駐廣州總領事館五月時也傳出類似情況。史密斯領導的醫療團隊，針對受害的二十一名駐古巴外交人員進行研究，三月間將成果發表於美國醫學會期刊（ＪＡＭＡ）。不過，當時團隊對所謂「微波輻射」存疑，後來才逐漸認為其可能性大於聲波攻擊、病毒感染或傳染性焦慮。

愈多愈多專家認為，這種奇特現象應是「微波聽覺效應」或「弗雷效應」（Frey Effect）。一般而言，聲波進入耳朵使鼓膜震動，震動接著傳送至耳蝸，並轉換為電波訊號，大腦顳葉接收訊號後，再處理成聲音和語言。然而，一九六二年的一項實驗發現，大腦顳葉四周區域也會將微波當成聲音接收，許多理論試圖加以解釋，卻始終飽受爭議。不過，專家指出，微波聽覺效應的確更能解釋外交人員如何「感知」到刺耳聲響。

儘管微波在日常生活中無所不在，但若將微波發射頻率控制在極小值，確實可造成集中現象，進而造成刺耳聲音，這也是受害者以手掩蓋耳朵，怪聲卻未減弱的原因。微波聽覺效應的發現者、現年八十三歲的美國生物學家弗雷（Allan H. Frey）指出，失聰者也能聽到這種「聲音」，並推測微波輻射可能是外交人員遭受不明攻擊的禍因，更直言與俄羅斯立場一致的古巴可能就是元凶，目的是破壞當時已漸入佳境的美古關係。

武器像碟形天線 形成近距離威脅

報導指出，美、中、俄及若干歐洲國家都有能力製造基本微波武器，甚至掌握進階微波武器的技術，藉此傳送無形巨響或話語到人腦，干擾或控制敵人思想，但只有美國情報機構知道哪些國家實際擁有或使用這類不常見的武器。

微波武器外型似碟形衛星天線，理論上可以是手提式，或安裝於車輛、船隻或直升機上；這種武器通常必須在幾個房間或幾個街區的距離內作用，但若性能優越，也不排除可在數個足球場或幾公里外發動攻擊。