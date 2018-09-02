狠招！沙國擬鑿運河 把卡達變孤島

2018-09-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕沙烏地阿拉伯與卡達的外交爭端持續一年多，四月更傳出沙國已擬定「東薩爾瓦島計畫」（East Salwa Island project），將在與卡達接壤處開鑿運河，截斷卡達與阿拉伯半島的地理連結。沙國王儲穆罕默德的資深顧問卡塔尼於八月卅一日證實這項計畫，而沙國也預計在本月公布得標廠商。

沙國Sabq新聞網站四月即披露，沙國將斥資七．五億美元（逾二三二億台幣），沿著卡達邊界開鑿長六十公里、寬兩百公尺、深廿公尺的運河，做為商業及觀光水道，惟仍會在目前與卡達接壤處，保留寬約一公里的陸地，劃設為軍事基地及核廢料掩埋場。另有報導指出，阿拉伯聯合大公國也將在盡可能靠近卡達的地帶，興建核廢料掩埋場。

針對運河計畫，利雅德當局迄今未證實或否認，但麥加日報六月即指出，已有五家工程業者競標，得標者將於本月出爐。卡塔尼曾形容開鑿運河為「移除惡性腫瘤」，最新推文內容稱「我已經對東薩爾瓦島計畫的執行細節等得不耐煩了…，這項歷史性的偉大計畫，將大大改變本區地理樣貌」，清楚顯示相關計畫非空穴來風。

運河的開鑿，將使卡達在地理上「獨立」於阿拉伯半島，也凸顯沙、卡兩國仍在外交上勢不兩立。去年六月，沙國策動阿聯、巴林和埃及等十個波斯灣及北非國家或政權，與卡達斷絕外交和經貿關係，指卡達支持恐怖主義，與什葉派伊朗當局過從甚密。卡達否認指控，迄今美國調解無效。