高鐵西九龍站開放 港人抗議一地兩檢

2018-09-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕接通中國廣東省廣州市、深圳市與香港的「廣深港高速鐵路」，香港段預計本月廿三日正式通車；香港鐵路有限公司（港鐵）一日至二日開放高鐵「西九龍站」免費參觀，吸引大批民眾前往拍照留念。與此同時，近百名香港市民一日聚集在連接高鐵西九龍站的港鐵「柯士甸站」大廳示威，抗議「一地兩檢」做法有違「一國兩制」自治方針，並指出高鐵相關工程已嚴重影響沿線居民的居住環境與安全。

港媒報導，民間團體「旺角鳩嗚團」、高鐵香港段沿線的元朗攸潭美村及圍仔村村民，一日高舉「地今日還是香港，明日被收歸國有」等布條，高呼「一條高鐵，兩制消失，三步（指粵港合作安排、人大批准、香港立法）亂走」等口號表達不滿，質疑香港當局暫租給中國政府的土地，未來恐將被收歸國有，批評高鐵工程帶來噪音及震動，影響沿線房屋結構安全並導致部分村莊地下水枯竭。抗議民眾還與參觀高鐵站民眾口角。

港鐵公司上月廿五日發出兩萬張免費參觀券，持票民眾一日至二日可排隊參觀高鐵「西九龍站」的地面層、地下一樓、地面綠化空間，以及售票大廳、票務中心、休憩公園等設施，但未開放高鐵站月台和涉及「一地兩檢」的出入境區域。開放參觀首日，部分民眾抱怨現場動線混亂、悶熱、擁擠，也有民眾誇讚「車站宛如機場般漂亮」，明亮且設施完備的環境，讓人「備感溫暖」。「廣深港高速鐵路」香港段造價逾八四四億港幣（約三三四四億台幣），預計每日載客量逾八萬人次。

根據港府公布的「一地兩檢政策懶人包」，在西九龍站的「內地口岸區」，遇上犯罪應向中方人員求助，有民事糾紛則依香港法律處理，民眾照常可使用臉書，所有報警電話都會轉接至港警的「999緊急服務中心」，由港警聯繫中國派駐機構，與報案人進行三方通話，再由中國派駐機構處理。