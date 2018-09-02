不棄核還閱兵 美延長北韓旅遊禁令

2018-09-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕本月九日是北韓建政七十週年紀念日，北韓正為包括閱兵、可能的外國代表團到訪，以及五年來首次大型群眾表演進行準備。北韓觀察家根據「星球實驗公司」上月廿二日攝得的北韓美林機場閱兵訓練場地衛星影像顯示，該閱兵規模看來與二月八日「建軍節」舉行的那場相當類似，不過現場沒有出現洲際彈道飛彈（ICBM）的跡象。

「北緯三十八度」網站北韓專家白穆德斯（Joseph Bermudez）也說，雖然沒有ICBM的跡象，但重型武器儲存棚增加，顯示九月的閱兵規模恐比二月還大，也有可能ICBM等大型飛彈隱藏在棚內。

與此同時，美國務院宣布展延北韓旅遊禁令，至明年八月卅一日。美國國務院表示，由於美朝沒有外交關係，美國公民不能使用美國護照旅遊北韓，否則恐面臨被捕或長期拘禁的嚴重風險，只有從事外交或人道活動者，將可獲得「特殊核准」。

韓聯社報導，南韓五日將派特使團赴平壤，針對總統文在寅與北韓領導人金正恩第三度會談日期，以及朝鮮半島無核化等議題進行會談。南韓國家安保戰略研究院首席研究員趙成烈指出，兩韓關係一向引導美朝關係，若會談沒有具體成果，平壤將認為兩韓關係改善的空間不大，南韓斡旋的影響力也將縮小。