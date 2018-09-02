內外交迫 川普亞太峰會全缺席

2018-09-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕白宮八月卅一日表示，美國總統川普將缺席今年十一月在新加坡與巴布亞紐幾內亞舉行的亞太國家高峰會，改派副總統彭斯代打，此舉令人質疑川普落實聯合亞太國家對抗中國的區域政策的決心。此外，美國媒體公布的最新民調顯示，川普的施政不滿意度創新高，還有近半數受訪者支持彈劾川普；川普則回嗆這些媒體的民調超不準。

川普原本受邀出席十一月在新加坡舉行的美國—東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）高峰會與東亞高峰會，以及在巴布亞紐幾內亞舉行的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）。白宮發言人桑德斯女士表示，川普已要求彭斯代表他出席這些峰會，以「凸顯美國在尊重主權、法治、自由平等與互惠貿易的基礎上，對自由與開放的印太地區的看法」。川普缺席亞洲峰會，是為了要在十一月十一日前往法國巴黎，出席一戰終戰一百年的紀念活動，同時造訪愛爾蘭，並於十一月底前往南美洲的阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，出席二十國集團（G20）高峰會，順道訪問哥倫比亞。

棄亞親歐 深耕印太令人質疑

川普政府過去曾主張透過加強與印度、澳洲及日本等國的區域合作，對抗中國在亞洲的影響力，如今川普卻做出棄亞親歐的決定，令人質疑他深耕印太的決心。在此同時，新加坡貿易與工業部部長陳振聲一日表示，被視為由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ），可望在川普缺席的十一月東協高峰會上達成廣泛性協議，但他不確定屆時各方是否會簽署。ＲＣＥＰ包括東協各國、澳洲、印度、日本、南韓、紐西蘭與中國，為全世界最大自由貿易協議，但不包括美國。

根據華盛頓郵報／美國廣播公司（ＡＢＣ）新聞八月卅一日公布的最新民調，六成美國民眾不滿意川普的施政表現，創川普上台以來施政不滿意度新高。由於該民調進行時間為川普前競選主任曼納福特因詐欺遭定罪，及川普前私人律師柯恩坦承奉川普之命對川普小三支付封口費，四十九％的民調受訪者認為，美國國會應該彈劾川普，五十三％深信川普企圖干涉司法部特別檢察官穆勒的通俄門調查，構成干預司法，六成三受訪者支持穆勒的調查。

川普隨後在推特上大罵華郵與ＡＢＣ新聞在二○一六年總統大選中的民調不準，但並未提及這份顯示近半數美國人希望他遭到彈劾的最新民調；此外，川普在罵華郵與ＡＢＣ新聞之前，還大讚右傾的「拉斯穆森報告」所做的另一份民調—該民調顯示，川普的施政滿意度達四十八％，此一結果讓川普樂得大讚，即便污衊他的假新聞持續又密集，他還是創下比大選時還高，以及比前總統歐巴馬還高的施政滿意度，還說「拉斯穆森報告」在一六年大選時的民調非常正確。