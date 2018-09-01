緬甸軍出書撇種族清洗 照片造假

2018-09-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透公布調查指出，緬甸軍方七月出版的一本有關若開邦少數民族羅興亞穆斯林的書籍內容錯誤百出，包括竄改他人照片以佐證羅興亞人是在緬甸遭英國殖民統治期間由孟加拉進入緬甸的說詞，藉此合理化對羅興亞人發動血腥屠殺暴行。

這本一一七頁的「緬甸警察與國防軍：第一部」，重申軍方對羅興亞人大舉逃往孟加拉的制式說法；但路透發現，書中八張照片中有三張造假，第一張是一名男子拿農具站在兩具屍體旁，圖說是緬甸佛教徒在一九四○年代種族暴動遭羅興亞人殺害，但其實是拍攝於一九七一年孟加拉獨立戰爭期間，當時數萬孟加拉人遭巴基斯坦部隊殺害。

第二張造假照是一群男子彎身長征的褪色黑白照，圖說稱這是「孟加拉人趁緬甸南部遭英國殖民主義占領後入侵」，但路透利用以圖搜圖工具查詢後發現，該照其實變造自一張在一九九六年攝於坦尚尼亞的彩色照，當中的人物是要逃離盧安達種族屠殺的非洲難民，拍攝者是曾榮獲普立茲獎的美國匹茲堡郵報記者里亞爾。

最後一張問題照是一群男子登上破船的黑白照，圖說稱這是「孟加拉人經由水道進入緬甸」，但實際上該照是羅興亞人與孟加拉移民在二○一五年時離開緬甸的畫面。

路透說，該書大部分內容來自緬甸軍方的「真實新聞」資訊小組，目前無法取得緬甸政府、軍方以及該書作者對照片出處造假的看法，被盜圖的匹茲堡郵報也尚未表態。