馬德雷山號翻版？ 菲艦南沙擱淺 中艦急出動

2018-09-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓海軍巡邏艦「皮勒號」（BRP Gregorio del Pilar），八月二十九日在南沙群島無人環礁「半月礁」（Half Moon Shoal）擱淺。由於半月礁為菲中兩國主權爭議區域，雖然菲方聲稱此非蓄意之舉，並已展開救援及拖船，但中方仍緊急派遣船艦前往，避免一九九九年菲方停放軍艦、宣示主權的「馬德雷山號」事件重演。

菲律賓軍方八月三十一日證實，皮勒號是在二十九日晚間於西菲律賓海巡邏時，觸礁擱淺於半月礁一帶，艦上有上百名官兵，菲國西部司令部已動員所有船艦，以評估如何解決擱淺問題，以及營救船上人員。皮勒號前身為美國海岸防衛隊「漢彌爾頓級」巡邏艦，二○一一年由菲國購入改造，排水量達三二五○噸，為菲國最大軍艦。

中海警船已抵現場

中國外交部發言人華春瑩八月三十一日表示，中方已獲悉相關情況，海警船已抵達事故現場，海上搜救船「南海救一一五」也在附近海域，中菲雙方正商討搜救事宜。中國聲稱擁有該島礁十二海里領海主權，但菲國也指半月礁位於其兩百海里專屬經濟海域內，聲稱擁有該島礁主權。

這起事件令各界聯想起一九九九年的「馬德雷山號」（Sierra Madre）事件，當年菲國軍方將廢棄的登陸艦馬德雷山號拖至愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛礁），做為軍事觀測及宣示主權之用，並派士兵駐守。菲國外交部一四年曾發表聲明指出，此舉是為防範中國一九九五年非法佔領美濟礁的類似事件重演，因此不會拖走這艘象徵菲國主權的設施。

菲國軍事報告指出，皮勒號從船頭擱淺至船體中央，螺旋槳受損，所幸並無淹水情況，也未造成人員傷亡。軍方發言人迪托雅托強調，擱淺並非蓄意，菲方一定會將船拖回港口，預估數日內可完成作業。