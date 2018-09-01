夏令時間有礙健康 歐盟擬廢除

2018-09-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐盟執委會主席容克八月卅一日表示，執委會將建議歐盟會員國廢止「夏令時間」（又稱日光節約時間）。容克指出，歐盟在七、八月間進行線上調查，約有四百六十萬人受訪，其中逾八十％贊同廢止夏令時間，因此他將建議執委會遵從民意。

歐盟自二○○二年起統一實行夏令時間，從三月最後一個週日開始，至十月最後一個週日結束。歐盟規定會員國遵守同樣的轉換時間，以確保歐盟區旅行及貿易順暢。歐盟今年將於十月二十八日早上三點將時鐘調回正常，可能是最後一次調整。

夏令時間於歐美行之有年，進入夏季時鐘會調快一小時，於夏天結束後調回正常時間。支持者主張，該措施使人早起早睡，有助節約能源，促進經濟生產力，以及改善公共安全。

然而，反對者批評，部分人士無法適應時間調整，感受到對健康的短期負面影響。二○一六年芬蘭研究發現，時間調整後最常見的中風類型增加八％。芬蘭去年有七萬人連署要求政府廢除。

為此，芬蘭國會委員會諮商專家後作出結論，該措施會導致短期睡眠失調及危害工作表現，對無法適應的人造成嚴重身體傷害，建議全歐盟廢除這項措施。瑞典、波蘭及立陶宛等歐洲國家也紛紛支持予以廢除。

歐盟共有三個時區；英國、愛爾蘭及葡萄牙是格林威治標準時間（GMT），有十七國採用中歐時間（GMT+1），八國實行東歐時間（GMT+2）。葡萄牙與西班牙、瑞典與芬蘭雖是鄰國，但卻位於不同時區。目前的季節性時間調整之所以引起爭議，部分原因是南北歐國家的白天時間長短有巨大差異，特別是北歐國家冬季時夜晚漫長，夏季時則變成白天超長。