中國滲入領英 假帳號招募間諜

2018-09-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家反情報與安全中心（ＮＣＳＣ）主任伊凡尼納（William Evanina）接受路透訪問時指出，中國諜報單位正利用全球規模最大的專業人士社交網站「領英」（LinkedIn）上的造假帳號，試圖招募可取得政府及商業機密，包括超級電腦、半導體、綠能以及農業方面機密的美國專業人士。他要求領英公司應關閉這些帳號。

伊凡尼納表示，他已告訴微軟旗下的領英公司，中國對該網站採取「超級侵略性」行動，一次接觸數千個領英會員；領英應考慮效法「推特」、「谷歌」及「臉書」的回應方式，它們皆清除據信與俄國、伊朗情報單位有關的假帳號。他最近看見推特正清除百萬個假帳號，該單位要求領英也可開始著手跟進。

對此，領英安全主管洛克威爾（Paul Rockwell）回應，該公司正與美國執法單位合作，以找出假帳號與阻止這類活動。本月初，領英宣布已關閉約四十個假帳號，該用戶試圖接觸不明政治組織的領英會員，但洛克威爾未說明上述是否是中國帳號，亦未提供與中國情報機構有關的假帳號數量。

路透指出，美國情報高級官員單獨點名一家美國公司、公開建議採取行動相當罕見。然而，伊凡尼納未表明是否對領英的回應感到滿意，是否相信目前做的已經足夠。他亦未說明美國情報機構發現多少假帳號，究竟有多少美國人與其接觸，到底中方成功招募多少人。伊凡尼納指出，領英是此事件受害者，應以臉書的用戶個資外洩案例為警示。

招募超級電腦、半導體、匿蹤科技人才

雖然俄國、伊朗、北韓和其他國家都利用領英和其他平台來招募所需目標，但美國情報官員已點名中國是當中規模最大，並對美國造成最大威脅。中國公安部利用吸收來的人士設立假帳戶接觸可能目標，尋找在超級電腦、核能、奈米科技、半導體、匿蹤科技、醫療照護、綠能與農業專業人才。

針對上述指控，中國外交部發布聲明駁斥，強調不知美方證據為何，完全是胡鬧，有其不可告人的動機。領英在逾兩百個國家及地區擁有五．六二億會員，其中有一．四九億美國會員。德國及英國當局曾警告其公民，北京正利用領英試圖招募間諜。