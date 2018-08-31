美派陸戰隊進駐AIT? 港媒爆料完刪文更新

2018-08-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「南華早報」三十日上午一度「獨家」報導，美國在推動派駐陸戰隊作為「美國在台協會」（ＡＩＴ）台北辦事處內湖新館安全警衛人員一事上已有所進展。這篇發自南早駐美記者的報導提到，此乃鞏固美、台軍事關係的空前之舉。不過，該報下午隨即以稍早版本「不完整」為由，重發一篇更新版，僅指稱美方已表示，當其事實上的駐台大使館ＡＩＴ於九月正式營運時，將派遣美國安全人員。

南早卅日上午以「美國將派陸戰隊衛戍其事實上的駐台使館 不管中國喜不喜歡」的標題報導，一名美國國務院官員二十八日向該報證實，「派駐到ＡＩＴ的少數美國人員和為數較多的當地僱員，將與（台灣）當地當局合作，提供該新館安全。」

該報導上午版本並指稱，值此美國與中國談判貿易摩擦，以及美、中沿著台灣海峽展現各自海軍實力之際，在ＡＩＴ部署陸戰隊乃川普政府示意其與台北的堅固關係的最新舉動，亦是繼外界一度臆測ＡＩＴ此前落成典禮時，美國可能會派包括一位內閣官員（或許是強力支持台灣的白宮國家安全顧問波頓）在內的人士出席後，二○一八年與ＡＩＴ有關的第二個動作。

然而，南早下午二至三點間就「更新」該報導內容，標題也改為「美國將派美國人員衛戍其事實上的駐台使館」。更新版提到，一名美國國務院發言人在回應當內湖新館開始（正式）運作，美國是否將派駐陸戰隊提供ＡＩＴ維安時說，「按照ＡＩＴ目前所在地（指新館）的實際作法」，其餘評論則與前述國務院官員廿八日說法相同。更新版還提到，該發言人並未進一步詳述，也沒講陸戰隊屆時是否將著軍服駐守，只說國務院不「討論有關保護美國設施或人員的詳細安全事宜」。