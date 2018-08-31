太配合通俄調查 白宮法律顧問被離職

2018-08-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普廿九日在未事先告知的情況下，逕自透過推特宣布從他競選期間效力至今的白宮法律顧問麥甘，將於「今秋」卸下白宮顧問一職。紐約時報指出，早已表明有意去職的麥甘向來忠心護主，但川普卻攻其不備推文預告他將離職，顯示兩人的關係早已失常。不過，川普卅日回擊紐時，稱紐時報導是「假新聞」，老是說白宮陷入混亂，還說麥甘離職顯示白宮是「一部更換零件照樣運轉順暢的機器」。

川普廿九日推文宣告「麥甘很快就會在今秋離職」，預計於美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任美國最高法院大法官提名案通過後下台，接著讚五十歲的麥甘「表現傑出，真是優秀」，最後隔空補上一句「共事很久，真心感謝他的服務！」

紐時：因拒絕幫川普炒人

紐時隨後刊出報導，指麥甘去職肇因於他拒絕幫忙川普開除迴避通俄門調查的司法部長塞森斯，以及調查通俄門案的特別檢察官穆勒。紐時也說，川普預告麥甘去職與該報本月十八日報導麥甘已和穆勒合作九個月，先後至少三次配合證供，交代川普是否妨礙司法一事似乎並無直接關聯。當時紐時言之鑿鑿宣稱，麥甘已決定效法曾極力掩蓋美國前總統尼克森「水門案」的白宮前顧問迪恩（John Dean）自保之舉，隨即遭川普譏諷是「假新聞」。

川普卅日再推文反擊紐時，先駁斥關於第一千金伊凡卡夫婦聯手「幹掉」麥甘的「假新聞」，再強調「我炒不了穆勒與塞森斯，不是他的責任」，通俄門調查與麥甘離職完全無關。這段話也被媒體解讀，川普似乎承認他真的想要開除穆勒與塞森斯。

川普在推文中還宣布已找到新白宮法律顧問，但並未透露其姓名。包括美聯社與紐時都報導，麥甘職位將由五月加入白宮法律顧問團隊的佛拉德（Emmet Flood）接替，他曾是前總統柯林頓面臨彈劾審判時的律師團隊之一，在之後的布希政府也擔任特別檢察官，其所屬的律師事務所則代表前國務卿希拉蕊為電郵門案辯護。紐時說，佛拉德是麥甘刻意引進白宮，好為自己的離職鋪路，他也說服川普接受這項安排。