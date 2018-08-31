北韓棄核空轉 川普批中國搞鬼

2018-08-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普廿九日針對北韓棄核沒有實質進展怪罪中國，指中國因為與美國之間的貿易戰，施壓北韓，破壞美國透過談判促使北韓落實棄核的努力，他也警告可「立即」恢復軍演，而且規模「會比歷來所見的大得多」。對川普的批評，中國外交部卅日回應，美國歪曲事實的「神邏輯」果然世界第一，非一般人能夠理解。

川普在「推特」發出「白宮聲明」，劈頭就指「總統川普強烈感覺到，由於我國與中國政府的重大貿易紛爭，北韓正受到中國龐大壓力」，同時，美國也知道中國正提供北韓資金、燃料、肥料和其他多種商品等可觀援助，「這無濟於事！」聲明接著向北韓領導人金正恩釋放一軟一硬的訊息，「總統相信他和金正恩的關係非常友好，此刻沒有理由花大錢在美國與南韓聯合軍演上，而且，總統能立即啟動與南韓、日本的聯合演習，若他選擇這麼做，（軍演規模）會比歷來所見的大得多」。

今年六月川金會後，川普令人意外地宣布暫停美韓聯合軍演，這項決定本來被認為可望增加善意、有助於在棄核談判中推北韓往前邁進，然而，至今北韓除了歸還五十五名在韓戰中失蹤的美軍官兵遺骸，以及暫停試射飛彈、核武外，並沒有其他實質動作。

在發出推文前不久，川普才在白宮向記者說，「北韓的問題有一部分是我們與中國的貿易爭端造成的」，「中國是通往北韓的路徑」，運到北韓的貨物九十三％是經由中國送進去的，「就我們與北韓的關係而言，中國讓事情變得更難處理」，「我想中國大概對北韓有很大影響力」。

川普這些談話顯示美中貿易戰正開始加劇地緣政治緊張，更令人擔心這場貿易戰將演變成類似上世紀美國與蘇聯之間久拖的衝突。他的推文談到的重啟軍演選項，也暗示美國有自己的軍事方法施壓北韓。

韓媒：美韓12月大型軍演

前一天國防部長馬提斯說目前不打算暫停更多美韓軍演，引起外界揣測暗示會恢復明年春天的演習。不過，馬提斯廿九日聲明「尚未就暫停未來任何軍演做出決定」，希望避免被誤解。但根據南韓中央日報報導，美韓正計畫在今年十二月舉行大規模空軍聯合演習「警戒王牌」，雙方並就演習規模與出動兵力展開協調。報導稱，去年美軍出動匿蹤戰機參加「警戒王牌」軍演，引發北韓強烈反應，指責是「核戰挑釁」；若今年北韓強硬回應，朝鮮半島局勢將急速惡化。

中國外交部發言人華春瑩在卅日例行記者會上被問到川普指責中國，批評「美方這種歪曲事實、不負責任的『神邏輯』果然世界第一，真不是一般人能夠理解」；呼籲美國「面對當前出現的一些曲折和困難，應該多從自身找原因、進行反思，而不是反覆無常，諉過於人」，「對於美方各種花式『甩鍋』，對不起，我們不想接、也不能接」。