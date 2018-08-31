中國封殺產經新聞 日記者抵制採訪

2018-08-31

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本和中國外交高層官員二十九日在北京舉行會談，產經新聞駐北京記者突然遭中方封殺，不得入場採訪，日本駐北京的報社、通訊社及電視台記者為此全員抵制採訪，以表達抗議。對此，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在三十日的記者會上表示極度遺憾，並透過外交管道向中方抗議。

中國封殺或打壓產經新聞的採訪已非第一次，但日本駐北京記者全員達成共識採取抵制行動，可說是極為罕見，這也顯示駐北京的日本記者已到了忍無可忍的地步。

日本外務省事務次官秋葉剛男日前銜命前往北京，為首相安倍晉三預定十月訪中時與中國國家主席習近平的會談鋪路。二十九日，秋葉先後與中國外交部長王毅及副部長樂玉成舉行會談。產經新聞報導，雙方會談時雖開放媒體入場採訪，但中方向日本大使館要求只開放五名日媒代表入內，經日本駐北京記者聯誼會進行抽籤，產經新聞駐北京記者中籤，成為五名日媒代表之一。

然而，名單提交後，中國外交部卻以「基於外交部的方針，產經記者不被承認」，拒絕該報記者採訪。日本大使館雖嘗試進行協調，但中方仍堅持封殺產經。據報導，秋葉與樂玉成會談時曾當面表達抗議。

立場反共的產經新聞在中國早就被列入「黑名單」，重要會議或場合經常被拒於門外。例如，二○一七年十月中共十九屆一中全會選出新的領導班子，產經雖依照程序事先申請採訪習近平召開的記者會，卻仍吃了閉門羹，成為日本唯一被拒絕的媒體，中方的理由是「座位不足」。今年六月，日本記者俱樂部主辦西藏採訪行程，產經也遭拒絕，日本記者俱樂部為此以違反言論自由為由，取消該次採訪。中國國務院總理李克強每年三月「兩會」期間的例行記者會，產經已連續兩年被拒於門外。今年六四前夕，產經記者也被阻於天安門廣場之外。

此外，產經中國總局長申請簽證也遭凍結三年以上。曾駐北京多年的產經外信部次長矢板明夫也在著作中指出，他被調回日本前，中國對他百般刁難，近百萬圓的存款差點被扣。

安倍預定十月訪中，一般認為日中關係將持續回溫，但中國打壓日本媒體箝制言論的力道並未改變。產經新聞執行董事東京編集局長井口文彥發表聲明，除對中國的不當妨礙表示遺憾之外，也強調產經新聞未來仍將盡全力採訪，將中國的現況正確地報導給讀者。