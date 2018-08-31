新疆淪警察國度 美議員籲制裁中國

2018-08-31

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕針對北京當局對新疆進行高壓統治與侵犯維吾爾族和其他少數民族人權，美國國會十多名跨黨派國會議員廿九日聯名呼籲川普政府制裁七名中國官員與兩家中國企業，包括凍結資產與禁發簽證，不讓相關中國官員與企業共犯透過入境美國和美國金融體系獲利。中方怒斥此為「無理制裁」，還罵美國國會議員「整天瞎操心、干涉他國內政，充當人權法官」。

以「美國國會暨行政當局中國委員會」共同主席、共和黨參議員魯比歐與共和黨聯邦眾議員史密斯為首的國會議員，聯名致函國務卿龐皮歐與財政部長努勤，籲請川普政府制裁中國官員和企業，以回應新疆地區持續不輟的人權危機。信中指出，多達百萬名維吾爾人被關在新疆「再教育營」接受信仰和思想改造…新疆飽受專制拘留、虐待與過度限制宗教活動與文化之苦，數位化監視系統猖獗到每日生活所有層面都受到監控…「中國政府正（在新疆）打造一個侵犯隱私與國際人權的高科技警察國度」。

新疆自治區黨委書記陳全國被點名

除了魯比歐與史密斯，另有九名共和黨人、六名民主黨人和一名無黨籍人士共十六名國會議員連署此信。這些國會議員要求川普政府根據授權美國政府制裁侵犯人權與國外腐敗人士的「全球馬格尼茨基人權問責法」，制裁監督鎮壓新疆維吾爾族政策的中國政府與中共高官，包括中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，其他遭點名的中國官員還有日前公開否認有百萬名維吾爾族遭關押的中共中央統戰部第九局副局長胡聯合、新疆維吾爾自治區政府主席與黨委副書記雪克來提．扎克爾，以及新疆維吾爾自治區黨委副書記與政法委書記朱海侖。

此外，信中還提到可根據另外的行政命令制裁兩家中國企業海康威視與大華技術。這兩家中國企業皆為攝影監視設備大廠，其所製造的產品在新疆被廣泛用於監視居民與限制其行動；國會議員們還在信中要求美國駐北京大使布蘭斯塔德造訪新疆，並搜集必須為大規模拘留維吾爾族政策負責的新疆官員的資料。

中國外交部發言人華春瑩卅日在例行記者會宣稱北京當局保護少數民族與人民宗教信仰自由，隨即反批華府此舉損及中美互信與合作，並回嗆美國國會議員「沒有資格」指責中國，應該集中精力服務美國人民，而不是「干涉別國內政，充當『人權法官』，對別國橫加指責，甚至威脅實施什麼無理制裁。」