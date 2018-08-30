澳研究：女性愛自拍 肇因「經濟不平等」

2018-08-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕「美國國家科學院院刊」（PNAS）近日刊出的研究成果指出，女性自拍性感照的趨勢正在上升，因為在經濟地位不平等的環境下，面對男性薪資更勝一籌，女性更可能拍攝性感照片上傳到社群網路，藉此與其他女性競爭，爭取更好的經濟條件。這在演化觀點上相當合理。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）研究人員，針對「推特」及「Instagram」等社群網路平台上來自一一三個國家的逾六萬八千張自拍照進行分析。他們追蹤標註「辣」及「性感」等字眼的自拍照，探究何地有最多自拍，並考量當地人口多寡、發展程度及網路便利性等因素。

研究發現，性感自拍與所得不均有直接關係，但與性別壓迫無關。換言之，女性是在經濟不平等加劇，而非權利被剝奪的條件下，更可能投資時間精力於網路自拍。不平等增加競爭壓力，影響所有社會階層。研究主筆、新南威爾斯大學教授布雷克（Khandis Blake）指出，在當今社會環境下，性感外表不論是在經濟、社會或個人層面，均可帶來大量回報。因此，當年輕女性調整比基尼，對手機擺出魅惑姿勢時，別以為她們只是空虛或無腦。

布雷克強調，就演化而言，這類行為完全合理，甚至有其適應性，其基本概念就如同人們競爭求偶，以及追逐社會地位。在複雜的社交及進化遊戲中，女性是具有戰略的參與者，如同其他人在生活中追求極大化一般。

二○一三年，「selfie」（自拍）一詞榮登英國「牛津字典」年度風雲字。由於近年來手機及社群媒體盛行，自拍已成為年輕世代的普遍象徵。過去研究曾發現，女性比男性更愛自拍。