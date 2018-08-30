波多黎各奪命颶風災後近1年 從64死飆到2975亡

2018-08-30

數據相差近50倍 總督坦承低估災情

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國海外領土波多黎各去年九月慘遭當地近百年來最強颶風「瑪莉亞」（Maria）重創，美國政府委託喬治華盛頓大學的梅肯研究院公共衛生學院進行相關研究，報告廿八日正式發布，指出瑪莉亞颶風直接或間接造成的死亡人數，從先前官方公布的六十四人暴增為二九七五人（估計值二六五八至三二九○），成為美國史上最致命的風災之一。

凸顯波多黎各災難管理缺失

此前，二○○五年重創墨西哥灣沿岸的「卡崔娜」（Katrina）颶風，共造成全美逾一八三○人罹難。瑪莉亞風災的死亡人數與官方最初公布的數據相差近五十倍，也凸顯了波多黎各災難管理上的嚴重缺失。當時前往當地視察的美國總統川普，還盛讚波多黎各救災成效，表示瑪莉亞災情相較於卡崔娜低非常多，相關當局應為此「感到自豪」。

研究人員利用流行病學統計方法，比對自去年九月颶風侵襲至今年二月間，正常情況的預估死亡率及颶風後記錄到的死亡率，推算出瑪莉亞颶風在波多黎各直接或間接造成的死亡人數。研究發現，颶風在全島造成「額外死亡」（excess death）增加，風災後的死亡率甚至比沒有颶風的同期預估死亡率多出二十二％；與此同時，颶風帶來的死亡風險在貧窮戶及年長者身上明顯較高。

納延誤治療致死 大幅上修死亡人數

研究人員也指出，官方公布的死亡人數，統計期間僅限於颶風侵襲當地的數天，且只記錄直接因風災致死（落石砸死、洪災淹死等）的人數，最新報告的統計期間則自去年九月至今年二月，死亡原因的認定涵蓋「延誤治療致死」等間接因素，故死亡人數比先前公布的數字大幅增加。

川普政府對瑪莉亞風災的應變遭外界批評，太晚意識到風災的破壞力，太慢伸出援手。主持這項研究的喬治華盛頓大學教授桑托斯–博戈亞（Carlos Santos-Burgoa）表示，瑪莉亞颶風成為美國史上最致命的風災之一，顯示「我們缺乏防災準備的文化」，而波多黎各脆弱的基礎設施和動盪的經濟，讓該島三百多萬居民更容易被風災影響。

重災區聖胡安市長斥可恥

面對外界批評和質疑，波多黎各總督羅塞洛（Ricardo Roselló）辯稱，官方認定較為嚴格，過程中還必須經過相關醫學機構檢證，才能列入計算。報告出爐後，羅塞洛坦承疏失，聲稱願承擔所有責任。重災區首都聖胡安市市長克魯茲（Carmen Yulin Cruz）則痛批政府的統計「可恥」。