川普瞎提珍珠港事變 傳惹惱安倍

2018-08-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿八日報導，美國總統川普與日本首相安倍晉三的好交情，疑似因川普稍早在兩人會面時突然提及珍珠港事變出現裂痕。此事除顯示川普與外國元首的關係在本質上相互矛盾，也反映出川普的世界觀陳舊過時；安倍政府則似乎學到不能凡事靠川普的教訓，今夏便瞞著美國就日人遭綁架事件與北韓密會，令華府為之氣結。

據報導，川普今年六月在白宮與安倍會面討論美日貿易關係時，出其不意地冒出一句：「我記得珍珠港」。珍珠港意指日軍在一九四一年十二月七日偷襲夏威夷珍珠港美軍基地，造成美軍重大傷亡，美國因此對日宣戰。知情人士透露，川普隨後猛批日本經濟政策、抱怨美日貿易逆差，還要求安倍協商出一個更有利於美國牛肉與汽車出口的貿易協議；安倍則給足川普面子，等川普飆完才反駁，但最後仍帶著怒氣離開。

分析家認為，此事凸顯即使是曾多次與川普會面和電話熱線、幾乎不曾被川普口頭糟蹋的安倍，照樣會踢到鐵板。華府近來與北韓的非正統接觸，以及對日本貿易慣例的敵視，徒增日方挫敗感，特別是積極經營與川普私交的安倍。華府智庫「伍德羅‧威爾遜國際學者中心」日本問題專家後藤志保子說，安倍期盼與川普的好交情能轉化為堅實的日美雙邊關係，卻在安全與經濟兩大面向遭逢挫敗。

日本官員透露，川普不僅在會中搞錯經濟數據，對安倍建議勿在北韓具體廢核前暫停美韓聯合軍演，或正式結束韓戰的建議，川普也完全置若罔聞，讓日方擔心川普恐將改變駐日美軍的部署。川普的善變也讓日方學到教訓，今夏日本內閣情報官北村滋在越南密會負責統一事務的北韓高官金成惠（Kim Song Hye，譯音），即未事先通報華府，令美方大為惱火。

針對華郵報導，日本內閣官房長官菅義偉廿九日否認川普曾對安倍提及珍珠港，也不願對日朝瞞著華府在越南密會一事置評。一名外交官員說，無法解釋川普為何在談論美日貿易時口出珍珠港；後藤則認為，川普的珍珠港發言與他當初競選時針對日本的評論幾無二致，他對日本經濟的看法停留在一九八○、九○年代，因此川普的世界觀，特別是對亞洲的看法，源自二次世界大戰而非當下的現實。