閹割版返中? 人權團體籲Google勿妥協

2018-08-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕國際特赦組織、人權觀察、無國界記者等全球十四個非政府組織及人權團體，二十八日連署發表公開信，呼籲美國網路科技巨擘Google終止為中國研發「閹割版」搜尋引擎，並要求現任執行長皮查伊（Sundar Pichai）重申Google在二○一○年做出的承諾，拒絕其搜尋引擎業務接受北京當局資訊審查。

該封公開信寫道，推出「閹割版」搜尋引擎代表Google在人權議題上做出妥協，這會導致Google「直接促成或參與侵犯人權的行為」，此舉並將侵犯中國網路使用者的言論自由和隱私權；「Google必須明確解釋，相關決定如何不違背其國際人權責任，如何不違背其公司價值觀，否則如何讓人相信，Google在未妥協其原則的情況下仍得以進入中國市場」。

八年前，Google曾為了抗議北京當局的資訊審查，將搜尋引擎等核心業務撤出中國市場。本月初，Google卻被網路媒體「攔截（The Intercept）」披露一項代號「蜻蜓」的內部研發計畫，指出Google專為中國打造一款「閹割版」搜尋引擎應用程式，它能自動辨識及過濾被「防火長城」封鎖的網站、關鍵字等資訊。Google的搜尋引擎主管葛梅斯上月告訴員工，要在六到九個月內推出「閹割版」搜尋引擎，不料此一時程因美中爆發貿易戰而延宕。然而，Google高層至今仍不願對外證實該項消息。

此前已有約一千四百名Google員工連署致信抗議，指出蜻蜓計畫「引發緊急的道德與倫理爭議」，要求公司給予更大的透明度，以讓他們理解其工作倫理後果，「Google員工必須知道我們建造的是什麼」。

Google身為國際非政府組織「全球網路倡議」（Global Network Initiative，GNI）一員，理應致力維護數位權利、保護言論自由和隱私權；消息人士告訴「攔截」，「全球網路倡議」相當不滿Google未能主動說明「蜻蜓」計畫，Google若被證實有違組織原則，恐將被除名。