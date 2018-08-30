貿易戰拖累 近半美國人對中沒好感

2018-08-30

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十八日報導〕在美國和中國緊張關係升高之際，美國皮優研究中心（Pew Research Center）今天發表的年度民調結果顯示，有四十七％的美國受訪者對中國印象非常不友好，對中國印象非常友好的則佔三十八％。美國人最關切的議題是中國的經濟威脅、網路攻擊，以及對環境與人權的傷害。

友好印象降為38％

這份調查是在今年五月十四日至六月十五日針對一千五百名受訪者所做的問卷，誤差率二．○九％。皮優中心指出，美中貿易戰顯然影響美國人對中國的觀感；去年對中國印象非常友好的美國受訪者佔四成四，今年降為三成八。

美國人對中國的觀感過去十幾年來不斷起伏，二○一四年與一六年曾有五成六的美國人對中國印象不好，之後下降，但川普當選總統後又呈現上升趨勢。另一個值得注意的趨勢，則是對中國印象友好的美國受訪者自一一年後始終低於五成，在四十％上下徘徊。

87％擔憂網路攻擊

被問到擔心中國的軍事還是經濟實力時，五十八％的受訪者選擇經濟，只有二十九％擔心中國的軍事實力，而且前者從一六年起穩定上升。高達八成九的受訪者認為，中國持有美國外債是嚴重的事，八成七認為中國的網路攻擊很嚴重，另有八成五認為中國對全球環境造成嚴重衝擊。此外，有二十二％受訪者認為，中國與台灣的問題非常嚴重。

皮優中心說，根據歷年調查結果，美國受訪者擔心的經濟議題很穩定，主要是中國持有美國外債，怕被中國搶走工作，以及對中國的貿易赤字。但民調也發現，十八到二十九歲的年輕族群對中國印象友好者高達四成九，對中國印象友好的三十歲以上族群則不到四成。

民調也發現，共和黨籍受訪者比民主黨人更傾向於認定美中經濟緊張是嚴重問題。不過，兩黨擔心美中經濟問題的受訪者在一二年後都有下降趨勢。