太平洋島國染紅 歐美增使館抗中

2018-08-30

〔編譯管淑平／路透雪梨二十九日電〕中國大舉金援太平洋島國，現已成該區域第二大捐助國，令西方國家警覺，美國、澳洲、法國和英國將透過新設大使館、擴大現有外交人員編制，並且更頻繁與該區島國領袖往來等方式，抗衡中國在太平洋地區日增的影響力。

澳紐緊張 也提高援助

中國自二○一一年以來已經對太平洋島國提供總金額十三億美元的優惠貸款、饋贈，現為該區域第二大捐助國，僅次於澳洲。西方國家擔心，這些金援將使得數個小島國最終負債過重，難以償還積欠北京的債務。為此，澳洲、紐西蘭和美國表示，將提高對太平洋島國的經濟援助，同時也擴編駐當地外交人員。

路透引述一名第一手了解華府這方面計畫的美國政府消息人士說法，「我們擔心中國那些導致難以為繼債務的作為」；為了讓這些國家政府知道有哪些選擇，並且明瞭接受其他金援會有的後果，華府有必要在當地有適當層級的代表。這名消息人士說，華府會在未來兩年擴編駐帛琉、密克羅尼西亞聯邦的外交人員，可能也包括斐濟。

西方也著力雙方關係

澳洲將在數週內任命首位駐吐瓦魯高級專員，首次設立的駐吐瓦魯高級專員公署預計明年一月開幕。英國也將在明年五月底以前，在萬那杜、東加和薩摩亞新設高級專員公署，而法國總統馬克宏正在籌辦明年舉行太平洋島國領袖會議。

西方國家同時也在雙方關係上著力。巴布亞紐幾內亞、斐濟和東加下週將在澳洲北部外海，參與美國、法國和日本等國的聯合軍演，中國也受主辦國澳洲邀請參與。

太平洋島國儘管人口稀少，但是對這些國家的影響力爭奪戰仍有其利害，這些國家在聯合國等國際組織都有投票權，也在資源豐富的太平洋各自控制一片廣大海域。帛琉和吐瓦魯與台灣的邦交則涉及對中國來說最敏感的議題。

中國提供軍事資源滲透

中國除了花錢買影響力，也提供軍事資源。斐濟武裝部隊司令諾波托（Viliame Naupoto）說，中國贈送一艘能測繪海床地形的海洋測量艦，預計今年底送達投入服役。這將是中國首次提供太平洋島國的軍事贈禮，被西方外交官視為籠絡斐濟在這個太平洋地區實力較好的經濟體。

主管國際安全與武器管控的美國國務次卿湯普生（Andrea Thompson）說，「盟邦在此區持續推動關係，印度─太平洋是一片廣大的水域，強大的海軍打造出堅強的國防。」