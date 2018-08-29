總裁選舉挺誰 日自民黨師奶殺手未表態

2018-08-29

駐日特派員林翠儀／特稿

日本自民黨總裁選舉隨著現任總裁安倍晉三宣布參選，進入白熱化階段，選在十五日二次世界大戰終戰紀念日宣布出馬的前自民黨幹事長石破茂屈居劣勢，唯一生機則是尚未表態的「人氣王」、自民黨首席副幹事長小泉進次郎。

自民黨總裁選舉預定下月二十日投開票，相較於二○一二年安倍的「復出戰」有五人參選，這次選舉將是安倍與石破的對決。安倍尋求第三任，石破則是繼一二年以來第二次挑戰。總裁選舉的選票包括黨籍國會議員四○五票及地方選票四○五票，安倍現有黨內七大派系中的五大派系支持，大概掌握國會七成選票，石破能夠爭取的僅剩地方選票。日本媒體分析，石破若地方票拿不到二五○票，根本沒有勝算。

一二年總裁選舉第一輪投票時，石破在五名參選人中拿下一六五張地方票，安倍僅獲八十七票，當時的地方票總數為三百票，這次選舉增為四○五票。但當時自民黨在野，而且地方選票容易出現「西瓜效應」，除非石破這次能找到更有力的抬轎人，否則恐難以起死回生。

石破的最後一線生機就是自民黨的「師奶殺手」人氣王小泉進次郎。事實上，產經新聞、讀賣新聞、日本經濟新聞等媒體七月間分別進行的「誰最適合當自民黨總裁」民調中，小泉均領先安倍和石破，成為民眾首選。進次郎被看好將來接踵父親小泉純一郎，成為日本首相，雖然目前時機尚早，但他的影響力已不容小覷，被日媒視為這次總裁選舉的關鍵。

進次郎在近年各類選舉中，不論是眾、參議員或地方選舉，都是眾家候選人極力爭取的「超級吸票機」。石破期待進次郎幫他抬轎，因為類似場景在二○○一年總裁選舉時已上演過，當時小泉純一郎和尋求東山再起的前首相橋本龍太郎角逐總裁寶座，各方都看好橋本選情，但小泉找來當時的人氣天后田中真紀子助陣，最後獲勝。

進次郎在安倍政府內經常扮演烏鴉，針對在野黨糾纏安倍一年多的「森友加計案」，曾提議國會成立特別調查委員會。不過，自從石破參選態勢明朗後，進次郎卻突然噤聲，迄今仍未表態。媒體分析，進次郎若支持石破，萬一安倍連任成功，將被秋後算帳；但也有媒體認為，不論誰當選總裁，都無法忽視進次郎的實力。