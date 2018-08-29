川普輸了 白宮降半旗向麥肯致敬

2018-08-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國聯邦參議院共和黨籍友台議員麥肯（John McCain）二十五日癌逝，享壽八十一歲，全球政要紛紛發表正式聲明致哀，總統川普卻僅以簡短推文慰問家屬，招致輿論抨擊。素來與麥肯不睦的川普沉默近兩天後，二十七日下午終於發表正式聲明向麥肯致敬，「儘管我們在政策及政治上存有歧見，我尊重麥肯參議員的為國服務。我們非常感謝麥肯參議員為我國所做的一切」。

川普二十七日也簽署總統公告，要求相關政府機構降半旗致哀，直到麥肯下葬為止。不過，白宮二十七日上午在國會仍降半旗時，一度將屋頂的國旗完整升起，下午才再度降下半旗。此舉遭輿論指責，批評川普置個人恩怨高過一切，蔑視且不尊重麥肯所代表的退伍軍人。華盛頓郵報指出，川普本人已將麥肯逝世轉為自己的政治風暴。

按美國國旗法，白宮原本僅降半旗兩天合乎規定，但依循國會傳統禮節，直到喪禮前都應降半旗致哀。「今日美國報」（USA Today）報導，前總統歐巴馬在任時，同黨的聯邦參議員甘迺迪（Ted Kennedy）、井上建（Daniel Inouye）及勃德（Robert Byrd）病逝，歐巴馬都發布公告，要求相關政府機構降半旗五天至九天不等。

遺言暗批川普 鼓動部族對立

麥肯的前競選總幹事戴維斯（Rick Davis）二十七日代為宣讀麥肯的身後告別詞。在這最後一封信中，麥肯感謝美國給他為人民服務的機會，呼籲同胞勿將愛國情操與「部族對立」混為一談，要相信「彼此的共同點始終遠遠超過我們的歧見」，美國的偉大來自於大家能團結克服挑戰，顯然暗批川普。

麥肯也抨擊川普的美墨邊界圍牆政策，「我們如果不把高牆拆毀，而是躲在高牆後面，或者，如果我們不相信那些一直是變革重大推力的理想，而去懷疑它們的力量，那也會減損我國的偉大」。麥肯鼓勵同胞永懷愛國之心：「不要因為目前的困難而絕望，要始終相信美國給的願景與她的偉大…。美國人民永不放棄，我們永不投降…。」