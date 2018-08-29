研究:空污害人變笨 老男人最傷

2018-08-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕一份最新研究指出，空氣污染將使智力「大幅」衰退！這項研究針對兩萬人進行語文與算術測驗，結果發現四年來其相關分數銳減，平均每人折損一年教育程度。研究團隊成員、美國耶魯大學公共衛生學院助理教授陳希（Xi Chen）指出，空污影響對年過六十四歲的長者，以及男性與教育程度較低者尤其嚴重，這些族群恐折損數年的教育程度，顯示有毒空氣對人類與社會的影響比此前的想像更嚴重。

平均每人折損一年教育程度

此前的研究已發現，空污對學生的認知表現有害，而這項發表於美國國家科學院院刊（PNAS）的報告，則是第一份檢視空污對所有年齡層男女影響差異的成果。該研究針對二○一○年至一四年「中國家庭追蹤調查」的兩萬名中國各地民眾，進行語文與算術測驗分析，並比對其生活環境的二氧化硫、二氧化氮以及小於PM10的懸浮微粒紀錄。

研究發現，暴露於髒空氣中越久者，智力的傷害越大，對語文能力的傷害則更甚於運算能力，對男性的傷害更甚於女性。研究人員指出，這可能是因為男女大腦運作差異所致。研究也認為，空污是罹患阿茲海默症及其他失智疾病的潛在風險因子。陳希說，空污最可能是智力衰退的原因，而非僅是有所關聯。此外，空污對智力也有短期衝擊，並造成不容小覷的後果，例如在空污嚴重之際舉行關鍵的入學考試。他強調，這項研究成果適用於全世界。

參與研究的北京大學國家發展研究院經濟學教授張曉波指出，空污對年長者大腦的傷害，恐造成可觀的健康與經濟成本，而空污對認知能力的傷害也可能阻礙人力資本發展，僅聚焦於健康的負面影響，恐將低估空污總成本。他強調，「污染對社會福利的間接影響，可能比之前認為的還大上許多」。

此前的研究已發現，空污將增加兒童罹患心理疾病機率，並與心理疾病患者「極高的死亡率」有關，住在繁忙道路附近人口，罹患失智症的風險也會增加。世界衛生組織（WHO）指出，全球每十人中，就有九人呼吸含有高濃度污染物的空氣，非洲與亞洲情況最嚴重，全球二十大污染最嚴重的城市，全都位於開發中國家。空污造成全球每年約七百萬人提早死亡，儘管過去五年來中國「向污染開戰」，情況有所改善，但仍高出世衛的限制三倍。