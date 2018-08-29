澳門設國安委員會 「做給香港看」

2018-08-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國澳門特別行政區政府二十八日宣布，將成立由行政長官崔世安擔任主席的「維護國家安全委員會」，負責決策、統籌及執行國安事務，以完善維護國安的法律配套。此舉遭外界批評為「大動作」討好北京，並將動搖香港對「國安法」的信心。香港行政長官林鄭月娥則表示，已就訂立本地國安法展開工作，將待日後完成立法，再考量是否仿效澳門設立國安委員會。

澳門已在二○○九年依據「澳門基本法」第二十三條有關國家安全的條文，訂立內容涵蓋叛國罪、分裂國家罪的「維護國家安全法」。為配合該法實施，澳門行政會二十七日制定「澳門特別行政區維護國家安全委員會」行政法規草案，建議特區政府在草案公布後的三十日內予以生效，包括設立專門辦公室，屆時將由特首崔世安和保安司司長黃少澤擔任正副主席，另有八名政府官員擔任委員。

澳門行政會發言人梁慶庭表示，「維護國安委員會」每半年召開一次會議，主要職責包括統籌及協調特區政府維護國家主權、安全及發展利益之工作；研究並落實相關部署及特首指令；分析澳門涉及國家安全及社會穩定的形勢；規劃相關工作並提出意見；以及協助制定維護國安之政策等。梁強調，該委員會並非執法、而是決策、統籌和執行機構，並重申國安問題不限軍事，也可能涉及經濟、資訊、文化各方面。澳門保安司司長黃少澤表示，將由司法警察司另設執法單位。

半官方的中國智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳指出，北京政府近年愈發擔心「外國勢力」在港澳建立「反華基地」，澳門設立維護國安委員會乃「姿態上正確」。不過，澳門立法會民主派議員蘇嘉豪痛批，澳門政府從未就此事諮詢市民或立法會，只是「緊跟國家吹捧國家安全的路線」；況且，澳門政府並無國安上的重大缺失，此舉猶如「牛刀殺雞」。另一名議員區錦新則說，這是配合北京的「政治任務」，也是「做給香港看」。

對此，香港特首林鄭月娥表示，須待「香港基本法」第二十三條完成立法，才會考慮成立國安委員會，並強調港府不能迴避訂立國安法一事，但必將「審時度勢」，待條件和環境許可再啟動立法。行政長官辦公室主任陳國基澄清，林鄭所言非指就廿三條本地立法進行任何前期工作，而是指保安局正考慮禁制香港民族黨。

在此同時，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正，廿七日在北京接見香港「紀律部隊」訪問團，讚揚紀律部隊在「一國兩制」成功推行上居功厥偉，並在未點名情況下要求港府留意「港獨勢頭」。

紀律部隊（Disciplined Services）為香港獨有的公務員架構，係指受到特別紀律約束的部隊（或部門），包括廉政公署、警察、海關、消防等，共七支正規紀律部隊，截至二○一○年年中，紀律部隊規模逾六萬兩千人，佔香港公務員總數逾三分之一。