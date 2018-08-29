日防衛白皮書:中國急速擴軍

2018-08-29

〔駐日特派員林翠儀／東京二十八日報導〕日本二○一八年版防衛白皮書今天在內閣會議批准後正式公布。即使日本和中國關係修復，但日方對中國軍方動態仍保持高度警戒，尤其警惕中國在東海及西太平洋的活動「質與量均有擴大的可能性」，指出北京當局企圖以軍力為後盾，片面改變現狀並使其成為既成事實。對於台海兩岸軍力比較，白皮書指出，目前朝向對中方有利方向發展，而且雙方差距有擴大傾向。

北韓核武與飛彈威脅 迫在眉睫

在此同時，對於北韓核武與飛彈開發問題，白皮書也以「前所未有的重大且迫在眉睫的威脅」措辭，強調即使今年六月美國和北韓元首順利舉行會談，但北韓核威脅仍未消除，有必要密切觀察朝方是否有廢棄核武及飛彈的具體行動。防衛大臣小野寺五典也在記者會上強調部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統的重要性。

白皮書指出，中國軍力急遽擴張，一般認為旨在因應台灣問題、以具體阻止台灣獨立及外國軍隊支援「台獨」為優先課題，但近年來還積極提升諸如在更遠方海域作戰等其他任務的能力。目前中國人民解放軍海軍陸戰隊規模約一．五萬人，相較於去年增加五千人，呼應美國國防部本月公布年度報告時指稱，中國海軍陸戰隊到二○二○年可能增至三萬人的評估。海軍陸戰隊規模擴大與海外軍事活動有關，很可能也將台灣或釣魚台的攻略等列入構想。

中國藉一帶一路 擴大軍事活動

中國軍隊不僅常態性地進出釣魚台列嶼，範圍也擴大到南海及太平洋，持續以威嚇姿態試圖改變現狀。避免日中兩軍偶發性衝突的「日中海空聯絡機制」已在今年五月啟動。今年白皮書還提到中國推動的「一帶一路」計畫，指出這項標榜「現代絲路」的經濟圈構想很可能扮演中國軍隊的後盾；去年八月中國軍隊在東非吉布地部署基地，以國外港灣做為活動據點有明顯擴大趨勢，中國可能透過參與基礎建設，擴大軍方在印度洋與太平洋的活動。

白皮書也針對中台軍力進行比較，指出台灣國防預算已有約二十年未增加，反觀中國軍費年年增加，規模為台灣的十五倍。在陸軍戰力上，中國擁有壓倒性優勢，雖然登陸台灣本島的能力仍有限，但由於近年大量建造大型登陸艦，能力已有提升。海空軍力方面，中國也明顯超越台灣，但台方以素質取勝。至於飛彈防禦，儘管台灣已強化防禦，但面對中國大量短程彈道飛彈，台方仍缺乏有效因應手段。