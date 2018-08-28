麥肯辭世 川普拒發白宮弔唁文

2018-08-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國共和黨資深聯邦參議員麥肯（John McCain）二十五日因腦癌辭世，包括前總統布希、歐巴馬、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道等全球政要，不分黨派一致表示哀悼。但華盛頓郵報二十六日爆料，美國總統川普不顧白宮幕僚長凱利、新聞秘書桑德絲等幕僚建議，拒絕發表緬懷麥肯從軍與從政時為國家所做犧牲奉獻的正式聲明，改以個人簡短推文取代。桑德絲對此則不予置評。

由於麥肯與川普間長久以來的宿怨，美聯社引述兩名白宮官員報導，在麥肯本人生前及其家屬要求下，預料川普不會出席任何相關喪禮儀式。另據麥肯家人表示，將由副總統彭斯代表政府出席告別式。

麥肯生前與同屬共和黨的川普，在個性及背景上截然不同，基本價值觀亦迥異，雙方經常公開針鋒相對。紐約時報報導，麥肯去世隔日，川普整天忙著打小白球，並推文攻擊其二○一六年總統選戰對手希拉蕊．柯林頓、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等宿敵。

華郵引述現任與前白宮幕僚披露，桑德絲等幕僚主張，一旦麥肯不敵病魔去世，應發官方聲明讚揚熬過越戰戰俘歲月的麥肯在從軍報國和在參院服務時的貢獻，並尊稱他為「英雄」。接著，桑德絲等幕僚上週末將麥肯去世前即已擬好的聲明稿加以潤飾，備妥供川普發佈。但川普對幕僚說，他想以簡短推文代替，原先要讚許麥肯的正式聲明因而遭到棄置。

川普七月十六日與俄羅斯總統普廷在芬蘭赫爾辛基舉行高峰會，麥肯當時痛批川普在與普廷的聯合記者會上的表現，是他有記憶以來「最差勁」的美國總統，且川普「沒能力也沒意願」挺身對抗普廷。現任及前白宮幕僚透露，川普對麥肯是「戰爭英雄」的說法不以為然，還嘲弄「我喜歡沒被俘虜過的人」。