心繫暖化 芬蘭軍隊擬每週吃素2餐

2018-08-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕考量健康及氣候變遷因素，芬蘭軍方預定今年秋天起每週供應兩餐素食。然而，這項計畫遭到國防部長尼尼斯特（Jussi Niinisto）質疑，要求重新評估。尼尼斯特告訴芬蘭國家廣播公司（ＹＬＥ）等媒體，他對此感到相當驚訝，推廣吃素不等於要強迫所有人吃素，「沒有必要對官兵強加意識形態」；若官兵最後寧願自費買外食也不願意吃正餐，反而會造成問題。

國防部長反對 稱士兵要靠胃打仗

右翼政黨「藍色未來」出身的尼尼斯特向當地媒體怒斥：「是誰做的決定？」並強調，「一句老話說得好，士兵是靠胃打仗，沒有哪支軍隊靠喝點菜湯就能打勝仗。」他將要求軍方提出書面報告。

此前，芬蘭國防部後勤中心少校布爾基（Eija Pulkki）向ＹＬＥ證實，軍中素食餐點將不再提供肉類和魚類，但仍將提供乳製品和雞蛋，有特殊飲食要求者可獲額外照顧。由於芬蘭國防軍每天供應午餐和晚餐，素食餐將分別安排在不同天的中午或晚間，預定使用素肉和大豆作為肉類替代品，以馬鈴薯和義大利麵為主食。

據報導，負責為軍隊供應餐點的「獅子餐飲」（Leijona Catering）開發部門經理豪弗倫（Petri Hoffren）指出，素食餐未必比正常餐便宜，供應素食餐並非基於成本考量，而是為了環保和健康，「芬蘭已經有許多學校響應素食日」。