神職人員性侵 教宗允調查真相

2018-08-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕天主教教宗方濟各二十六日向聚集在愛爾蘭西部諾克（Knock）聖殿的四萬五千名支持者說，他「祈求上帝寬恕」天主教神職人員性侵醜聞造成的「開放傷口」，承諾將採取「堅定與決定性」措施以挖掘「真相與正義」。與此同時，前教廷駐美國大使維甘諾（Carlo Maria Vigano）大主教要求方濟各，應為漠視美國樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）性侵指控長達五年而辭職。

維甘諾致函天主教報紙「全美天主教紀錄」（National Catholic Register）說，教宗「至少從二○一三年六月二十三日後，就知道麥卡里克是慣犯」，「教宗方濟各務必為包庇麥卡里克的樞機主教與主教們做表率，並與他們所有人一同辭職」。

近40年來訪問愛爾蘭教宗 逾萬網友發起抵制

方濟各二十五日展開為期兩天的愛爾蘭之行，是近四十年來首位訪問該國的教宗，一九七九年教宗若望保祿二世來訪時，吸引一百二十五萬人，亦即愛爾蘭逾三分之一人口參加都伯林鳳凰公園的彌撒。方濟各二十六日也在該處主持彌撒，約五十萬人出席，而在網路上則有逾一萬人參加「對教宗說不」運動，他們搶要彌撒門票，然後缺席，另有九千人響應「挺身為真相」示威。

華爾街日報指出，沒有一個國家承受性侵醜聞的創傷甚於愛爾蘭，傳統上天主教與愛爾蘭民族認同無法切割。而在天主教機構層出不窮發生的性侵與身體虐待案，是天主教勢力式微的主因之一。愛爾蘭接續廢除離婚、同性婚姻以及墮胎禁令。在二○一六年，七十八％的愛爾蘭人認同自己是天主教徒，一九八一年，該認定達九十三％。而固定上教堂者則從九十％下滑至三十％。

愛爾蘭一份政府報告在檢視一九七四至二○○四年間，三百二十多名兒童性侵案後結論說，實際人數應高出許多，一名神父就坦承侵犯一百多名兒童。性侵受害者、現為愛爾蘭國際特赦組織首長歐高曼指出，愛爾蘭的受害者可能有數萬人。

方濟各二十五日與八名性侵受害者會面一．五小時，並會晤愛爾蘭首位出櫃總統瓦拉德卡，他對教會犯下「駭人的」兒童性侵犯案表示歉意，瓦拉德卡則指，相關事件是「教會與國家的失敗」，同時呼籲「建立教會與國家的新關係，在當中，宗教不再是我們社會的中心，但仍位居要津。」