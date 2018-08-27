日自衛隊綜合軍演 奪回離島成焦點

2018-08-27

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本國內規模最大的陸上自衛隊「富士綜合火力演習」，二十六日在靜岡縣的東富士演習場開放民眾參觀。由於中國海上擴權威脅日本西南群島，「離島奪回」是今年最大主題，三月正式上路的「水陸機動團」也首次參與演習，吸引兩萬四千名民眾進場。

這場年度實彈演習的劇本設定，是由陸海空自衛隊進行統合作戰，奪回被敵軍佔領的離島，防衛大臣小野寺五典也到場坐鎮。

演習前半段是介紹陸上自衛隊主要裝備，後半段則是模擬離島遭到攻擊時的奪島作戰，共動員兩千四百名自衛隊員、戰車及裝甲車約八十輛、火砲六十門、直升機及戰機約二十架，光是二十六日消耗的實彈便約三十六噸，彈藥費約三億九千萬圓（約一億台幣）。

水陸機動團首度加入演習

三月上路的登陸作戰部隊「水陸機動團」是首次參加演習，科目包括由P-1巡邏機偵測現場狀況，「網絡電子戰系統」（NEWS）部隊利用雷達與無線通訊干擾佔島的敵軍，「水陸機動團」和「快速反應機動連隊」分別出動最新裝備「水陸兩用車」（AAV7）及時速可達一百公里以上的「16式機動戰鬥車」（16MCV），空自F-2戰機對敵方艦艇及部隊發動攻擊等，直至完成奪島任務。

水陸兩用車和16式機動戰鬥車是在今年演習中首次公開射擊，電子戰也是首次被排入演習狀況想定。機動戰鬥車是防衛省開發的輪式裝甲車，是一種驅逐戰車，又稱坦克殲擊車或反坦克車，二○一三年公開原型車，一六年完成測試定型，可多次轉移陣地精準射擊。