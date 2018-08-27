安倍角逐黨魁 可望成任期最久首相

2018-08-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相兼執政的自民黨黨魁安倍晉三，二十六日下午趁視察九州鹿兒島縣垂水市時，正式宣布將出馬角逐下屆該黨總裁選舉，挑戰三連任。據報導，由於曾任防衛大臣、農林水產大臣的石破茂已於十日表態參選，故這次將形成安倍與石破兩人對決局面，也是該黨黨魁選舉自二○一二年以來，相隔六年終於不再只有安倍同額競選。根據日本「共同社」和日本經濟新聞二十六日公布的最新民調，認為安倍適合擔任下屆黨魁的受訪者均佔多數。

若安倍能順利續任，由執政黨黨魁擔任的首相職位，任期將到二○二一年九月，因此到一九年十一月十九日，他將與二戰前的桂太郎並轡，以二八八六天成為在任天數最久的日相。若其黨魁任期能做滿，則他二一年卸任時，他擔任日相的天數更將刷新紀錄。

下屆自民黨總裁選舉預定九月七日公告、二十日舉行投開票。現年六十三歲的安倍在二○一二年回鍋當選總裁後，在黨內外一人獨強、獨大的局面即逐漸成形。一五年黨魁選舉時，更出現由於僅他一人登記參選，故不舉行投票直接連任的情形。與一二年選舉時共五人參選，安倍在首輪投票時僅獲第二名，在第二輪決選時才逆轉石破茂的激烈選戰大相逕庭。

安倍刻意選在鹿兒島縣宣布參選，旨在強調不只中央，他也很重視地方的姿態。他向記者表示，在二○一七年眾議院選舉，得到民眾大力支持，回應人民付託是其責任，決定接下來三年以自民黨總裁及首相身分，擔任日本掌舵手。

「日本迎接大歷史的轉捩點」

安倍說，日本正迎接大歷史的轉捩點，當前正是開拓日本未來之際。他還說，決心領導日本，在平成時代（預定一九年四月三十日明仁天皇退位後落幕）後的新時代打造新的國家。日本「每日新聞」報導，由於需二十人推薦才能取得參選黨魁資格，若在黨內不屬任何派系的總務大臣野田聖子無法參選，將轉而支持安倍，屆時將重現一二年第二輪時安倍和石破兩人ＰＫ的戲碼。

據共同社民調，認為安倍適合擔綱自民黨總裁的有三十六．三％，認為是石破的有三十一．三％，尚未宣布是否參選的野田則僅有四．九％。該黨支持者的傾向更為明顯，屬意安倍的達六十．二％，支持石破的僅二十四％。

這次黨魁選舉，現任四○五位黨籍國會議員每人能投一票，包括黨員、黨友在內的地方票亦共四○五張，在安倍已獲所屬派閥「細田派」等五個黨內派系支持下，他在國會議員票上佔優勢，故預料地方票將成為決勝重點。