抗癌年餘 美參議員麥肯停止治療

2018-08-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕一年多前證實罹患膠質母細胞瘤並開始抗癌的美國亞利桑那州共和黨資深參議員麥肯（John McCain）的家人廿五日表示，即將歡度八十二歲生日的麥肯已停止治療。外界推測，這可能顯示，這名越戰英雄與備受敬重的政治人物，恐怕即將不久於人世。

麥肯家人在聲明中指出，麥肯抗癌一年多、已撐過預期壽命，但仍不敵病情持續惡化與高齡；向來意志力堅強的麥肯因此決定，不再繼續接受醫療。由於麥肯二○一六年才當選第六任參議員，任期要到二○二二年底才屆滿；倘若麥肯宣布辭職或不幸在近日辭世，亞利桑那州的共和黨籍州長杜席將指派人選暫代職務，直到二○二○年舉行補選，補選勝出者，只能做到麥肯任期屆滿的二○二二年底。

麥肯家人與至親好友廿四日齊聚位於亞利桑那州塞多納的家庭農場陪伴麥肯，他們皆對外界在過去一年的支持與祈禱表示感謝。即將於月底滿八十二歲的麥肯，去年七月證實罹癌並動手術清除血塊，一度重返國會問政，包括投下反對共和黨版醫改法案的關鍵性一票，但去年底再度入院後，便未現身華府國會山莊。

麥肯中止治療的消息曝光後，兩大黨政治領袖紛紛向他致敬與獻上祝福，但與之關係不睦的總統川普和白宮卻保持沉默。麥肯與川普的過節可追溯至一五年川普宣布參選總統，當時川普嘲諷麥肯沒能選上總統，麥肯也不吝批評川普的立場與政策；麥肯罹癌並未能讓兩人關係有所改善，麥肯今年七月還發聲明指責川普與俄羅斯總統普廷的會面，稱之為「悲劇性錯誤」，川普則在本月稍早簽署一項以麥肯為名的軍事政策法案時，全程都未提及麥肯之名。