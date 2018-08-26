川普大砍2億美元金援 美巴關係惡化

2018-08-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普去年正式承認聖地耶路撒冷為以色列首都，並在今年五月十四日以色列建國七十週年當天，把美國駐以國大使館正式從特拉維夫遷到耶路撒冷，引爆視東耶路撒冷為自家國都的巴勒斯坦人怒火。眼見年初以切斷金援要脅巴人重啟停滯多年的以巴和解談判桌至今未果，川普政府二十四日終於宣告援巴逾兩億美元資金正式腰斬，不僅使美巴領袖關係更形惡化，加薩走廊巴人的困境也預料雪上加霜，鄰近的約旦和美國民主黨人已群起譴責。

身為聯合國駐東巴勒斯坦難民救濟處（UNRWA）最大金主，美國一月就把金援一．二五億美元扣住六千五百萬美元。國務院特別指出，加薩走廊二○○七年起遭美國視為恐怖組織的巴勒斯坦聖戰團體「哈瑪斯」控制，此乃美國決定重新配置資金的原因之一；但哈瑪斯主張消滅以色列以致邊境、海岸、領空反被以國、埃及封鎖，造成當地逾兩百萬巴人經濟陷入重重困境，美國斷援後，當地人權問題無疑將更形加劇。

美國國務院官員表示，美國在協助巴勒斯坦當局以及約旦河西岸與加薩走廊等事上做過評估，目的是確保這些資金的運用符合國家利益與對美國納稅人有價值，一切乃「依總統指示」。

對此，巴勒斯坦自治政府怒斥，川普此舉無異於逼迫巴人放棄對耶路撒冷的主張。控制約旦河西岸地區的巴勒斯坦解放組織（PLO）要員阿什拉維（Hanan Ashrawi）更控訴川普政府用「廉價勒索當政治工具」，但巴勒斯坦民眾不會因脅迫而屈服。