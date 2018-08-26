模擬核戰 中俄下月聯合軍演

2018-08-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕俄國下月將與中國、蒙古舉行包含模擬核武攻擊的「東方-18」（Vostok-18）大規模軍事演習，美國政治網路媒體「華盛頓自由燈塔」引述美國的中國軍事專家費學禮（Richard Fisher）指出，中國將從該軍演學習許多俄國最先進的聯合作戰戰術，而這是當前中國戰略發展的重要焦點，以因應其與台灣及美國開戰。美國國防部前官員施奈德（Mark Schneider）也表示，「中國想從軍演得到的東西，（俄國總統）普廷可能都會給，包括對台灣的威脅」。

俄國國防部長蕭伊古（Sergey Shoygu）指出，預定於九月十一日至十五日在俄國遠東與西伯利亞地區舉行的「東方-18」，是自一九八一年蘇聯的「西方-81」（Zapad-81）以來，規模最大的軍事演習，「西方-81」動員十五萬軍力參與，俄國上一次在二○一四年舉行的「東方」軍演，則有逾十五萬五千兵力。

中國宣布將出動三千兩百名部隊、九百輛坦克，以及三十架戰機參與「東方-18」。蒙古也首次派兵參加。卡內基莫斯科中心資深研究員陳寒士（Alezander Gabuev）指出，中國的參與意義重大，「多年來，中國是一個潛在敵國，現在莫斯科釋出的訊息是，不再將北京當敵人看」；他也提到，七月間中國在南海與台灣海峽執行巡邏的戰略轟炸機也加入演習，這是北京第一次與外國空軍進行聯合戰略演習。

美國國防部官員表示，中國的加入及演習預料模擬核武攻擊，促使美國情報單位將嚴密關注該演習。

費學禮指出，近廿年來，「東方」系列的軍演是俄國發展新戰術核武政策「升級衝突以降溫局勢」（escalate to deescalate）的試驗場域，該政策意指，一旦爆發敵對行為，就快速動用小型戰術核武升高衝突，藉此嚇阻更大衝突。該政策導致美國決定研發新的小型核武反制。美國防部最新中國軍事年度報告披露，中國也在發展類似核武。

費學禮也說，俄國通常在「東方」系列演習中測試其最新的聯合作戰進攻戰略與新武器，中方的參與，將使其首度接觸到近乎真實的、最新的聯合作戰狀態。他指出，中俄聯合軍事合作顯示兩國大幅加強戰略合作，並可能促成正式的軍事聯盟。費學禮認為，軍演傳達出的訊號是，若俄國對波羅的海國家、波蘭或烏克蘭發動侵略，中國可能提供俄國最低限度的政治、情報或甚至後勤支援；而俄國也有責任支持中國攻擊台灣，或支持北韓對抗美國與南韓。