罪加一等 朴槿惠二審判25年

2018-08-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕被控放任女密友崔順實干政並從中謀利，涉嫌收賄、濫權、脅迫、洩密等近廿項罪名的南韓前總統朴槿惠，廿四日被南韓首爾高等法院二審宣判加重罪刑，多出罰金廿億韓元（約五九三一萬台幣）與一年刑期，共判處兩百億韓元（約五．九三億台幣）罰金刑與廿五年監禁；加上上月因收受國家情報院特別活動費資金、干預選舉等罪名各添六年及二年徒刑，若終審未能逆轉，現年六十六歲的她恐在牢裡蹲到近百歲。

二審刑罰加重的關鍵，乃法院認定「三星集團」贊助崔順實經營的南韓冬季體育英才中心一事構成行賄罪，由此宣告朴槿惠收賄罪成立。在南韓第五大「樂天集團」對「Ｋ體育財團」另出資七十億韓元（約二．○八億台幣）一事上，法院也裁定朴槿惠收賄罪成立。至於崔順實掌控的「Mir財團」和「Ｋ體育財團」獲三星資金一事，法院維持一審看法，認定三星當時係被迫進貢，與行賄無關。

朴槿惠始終否認不法，也拒絕出庭聆聽判決。法官宣判後表示，朴槿惠濫用總統權限，嚴重侵犯企業財產權和經營自由，卻不知反省否認罪行，還試圖嫁禍他人，且拒絕出庭，辜負人民最後希望。

至於崔順實，維持一審判決，監禁廿年，但罰金提高到兩百億韓元。南韓青瓦台（總統府）前首席秘書安鐘範，一審原判坐牢六年、罰金一億韓元，則改為五年與罰金六千萬韓元。