深圳勞工維權 逾50人被捕

2018-08-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國佳士科技公司深圳工廠員工力爭籌組工會的浪潮延燒，上月底以來不斷有中國各地學生加入聲援團，但相關行動仍不斷遭暴力取締及施壓，還有學生家長被當局「再教育」，大批鎮暴警察更在廿四日清晨，突襲聲援團並逮捕逾五十名工人和學生。中國媒體迄今不發一語，但事件已在網路上發酵。

鎮暴警察清晨突襲

佳士科技深圳工廠長期存有違法加班、剋扣工資等行徑，員工五月起醞釀籌組工會維護勞權，不料先是發生員工代表被管理層排除在外，之後又有員工遭毆打、解聘，以及廣州工運女青年沈夢雨疑似被失蹤等，引爆北京大學等中國大專院校學生，以及左翼網站「烏有之鄉」的中共黨員和退休幹部連袂聲援，導致上月廿七日的示威中，有廿九人被警方以「尋釁滋事」為由逮捕，十四人迄今仍未獲釋。

路透和港媒指出，在聲援規模逐漸擴大下，廣東省警方廿四日清晨五點左右，全副武裝破門進入聲援團暫住的惠州市一處公寓，當場與五名工人及逾五十名學生扭打成一團，大部分人遭強行拘捕，包括取保候審者，以及向中國國家主席習近平發出公開信，呼籲釋放被捕工人、支持組建工會的北大畢業生岳昕。在場學生即時錄下事發狀況，寄送給一名工運人士，事件才曝光。

隨後，路透致電廣東省警方，以及據悉人就在惠州公寓的聲援團成員，但均未獲得回應；持續追蹤事件的各地工運人士，也都與聲援團成員失聯。事發前一日，十五名聲援學生接受路透訪問指出，廠方與當局沆瀣一氣，試圖瓦解聲援團，甚至不惜將他們的父母「請」到廣東，針對「如何教育孩子」予以指導；並強迫父母透過訊息或現身示威場合，勸誘自家孩子放棄抗爭。

學校被令阻止學生

英國廣播公司（BBC）中文網指出，中國教育部行文全國大專院校，要求校方阻止學生前往廣東參與維權，還有學校輔導老師特地詢問在廣東的學生近況，甚至飛到當地勸離學生。中國媒體迄今對事件隻字未提，當局也開始在網路上阻擋相關討論，但仍有不少網友設法避開審查，透過「深圳工人」、「廣東學生」、「廣東怎麼了」等關鍵字展開評論。