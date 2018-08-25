政客逼宮爭權 造就短命總理

2018-08-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲新總理莫里森成為該國十一年內第七位總理，自在任近十二年的前總理霍華德於二○○七年國會大選敗選下台以來，繼任的總理均無法做滿三年一任的任期。這在其他國家皆屬罕見，但在澳洲卻已成為常態，澳洲國會的「逼宮文化」除驅使不滿政局的選民轉投極左或極右小黨，也凸顯澳洲政治人物熱中政治權力遊戲更甚於勤政。

澳洲報紙「北領地新聞」廿四日在頭版寫道，澳洲民眾已受夠了民意代表視自己的私利優先於選民的利益。曾於一九九○至九四年擔任自由黨黨魁、現任「澳洲國立大學」名譽研究學者的休森（John Hewson）指出，本週兩度上演的逼宮騷亂，代表澳洲新一代政客沒有原則，而貪婪媒體則助長他們訴求惡質本能。

休森認為，這些政客與媒體把個人利益及事業擺在國家利益之前，他們對政治遊戲更有興趣，而非善治，不認為自己肩負責任。

政治人物做過的承諾跳票，長久以來早就是澳洲政治風貌的一環，公開惡鬥則已演變為新常態。二○一三年六月在勞工黨內被逼宮下台的澳洲前總理吉拉德表示，此一趨勢在全球顯而易見，強硬派人士竭力促使中間偏右政黨朝右靠攏。

政局的混亂已助長澳洲政治重組，獨立政黨與極端小黨乘機抓住對現狀不滿的民心，例如反移民的澳洲「單一民族黨（One Nation）」。這類政黨如今在國會舉足輕重，執政的保守派聯盟為讓法案過關而被迫做出讓步。