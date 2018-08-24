川普嗆民主黨 彈劾他市場會崩盤

2018-08-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕兩名前親信廿一日在法庭雙雙認罪，跟隨川普十年的律師柯恩還坦承選前「奉命」給了兩名豔星封口費，讓美國共和黨籍總統川普大為光火。川普廿二日立刻接受他鍾愛的「福斯新聞頻〔編譯周虹汶／綜合報導〕兩名前親信廿一日在法庭雙雙認罪，跟隨川普十年的律師柯恩還坦承選前「奉命」給了兩名豔星封口費，讓美國共和黨籍總統川普大為光火。川普廿二日立刻接受他鍾愛的「福斯新聞頻道」專訪，在廿三日一早放映的「福斯與朋友們」節目上，聲稱「考慮」特赦前競選主席曼納福特，還警告民主黨若決意彈劾他，「市場會崩盤。」

曼納福特涉及逃稅、隱匿外國銀行帳戶、銀行詐騙案等八項金融重罪，不過犯行皆與川普二○一六年競選美國總統一事無關。川普廿二日接受福斯記者伊爾哈特（Ainsley Earhardt）專訪時表示，「他會考慮」特赦曼納福特，因他「非常尊重」曼納福特長年幫美國共和黨多位政壇要角做事，包括已故前總統雷根，而上述罪行乃「華府每個顧問和說客可能都做過」。

至於柯恩廿一日坦承選前「奉命」給了兩名豔星封口費一事，川普堅稱柯恩付錢後他才知情，自認無違法之虞，因為他是自掏腰包，並非動用競選資金，「這才是大事」。不過，川普四月才公開說，他不知道付錢一事，也不知道錢從何來。

川普也再提兩年前民主黨總統候選人希拉蕊的「電郵門」問題，指那才是犯罪。川普廿二日還推文說，他唯一犯的錯就是在大選擊敗「狡猾的希拉蕊」。

在被問到若十一月期中選舉民主黨勝選，是否會害怕國會彈劾時，川普回應，「我不知道你要怎麼彈劾一個做得很好的人」，「如果我被彈劾，我想市場會崩盤」，「每個人都會變很窮」。

由於目前川普通俄證據不明，民主黨部分議員並不贊成此刻冒險發動彈劾，以免促成內部已有不和的共和黨團結。眾議院少數黨領袖裴洛西就認為彈劾「非優先事項」，畢竟民主黨不靠這招也有機會在十一月勝出，靜待穆勒完成調查才是要務。