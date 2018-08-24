IS首腦沒死？ 錄音演說籲再開戰

2018-08-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕極端組織伊斯蘭國（ＩＳ）首腦巴格達迪多次傳出死訊，迄今生死未卜。然而，ＩＳ相關媒體「準則」（al-Furqan）二十二日發布一段據稱是他的錄音演說，當中他呼籲穆斯林發動「聖戰」，於伊斯蘭「宰牲節」（Eid al-Adha）期間攻擊西方。

巴格達迪在全長五十五分鐘的預錄音檔中，以阿拉伯語發表演說。他先恭賀「進擊雄獅」最近在歐洲及加拿大發動恐攻，號召追隨者使用炸彈、刀子及汽車發動攻擊，並且問候正在慶祝「宰牲節」的穆斯林。該節慶於本月二十一至二十五日間舉行，意味這段音檔可能是最近錄製。

「若真主願意，哈里發國將會繼續。」巴格達迪告訴中東、亞洲及非洲等地追隨者，苦難後將是解脫及出路。他威脅支持打擊ＩＳ的美國及俄羅斯，聖戰士已準備「恐怖」對付兩國。

論及戰火蹂躪的敘利亞時，巴格達迪批評敘國反抗軍同意向阿塞德政權投降，籲請反對陣營鬥士加入他的聖戰士團體。另外，他還抨擊沙烏地阿拉伯上週承諾捐獻一億美元，幫助重建敘北地區。巴格達迪呼籲，伊拉克的追隨者應繼續攻擊叛教的什葉派穆斯林，並促請沙國、巴林及約旦人民推翻該國政權。

媒體曾多次報導，巴格達迪已經戰死或受傷，迄今下落成謎。今年五月，伊國情報官員指稱，他可能藏身敘國境內伊拉克邊境處。他被稱為「地球上頭號通緝犯」，美國政府懸賞兩千五百萬美元緝捕他。路透等媒體無法證實這次錄音的真實性，上次疑為他的音檔是在去年九月發佈。