自家人二度逼宮 澳總理恐今下台

2018-08-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲總理滕博爾廿三日面臨所屬政黨「自由黨」二度逼宮，在黨內多名部長紛紛提交辭呈之際，前內政部長杜登（Peter Dutton）及其支持者亦發動連署拉他下台。對此，滕博爾承諾，若黨內多數議員簽署請願信，要求再度舉行黨魁選舉，他願請辭離開國會。

滕博爾宣布，若黨內四十三席議員連署要求召開黨團會議，他將於二十四日中午舉行會議，若通過黨魁選舉動議，他不會再角逐大位，將辭去國會議席；滕博爾指控，杜登及其支持者所代表的少數，以恐嚇方式說服人們應該讓步，故意將自由黨帶向更右傾，他不會向霸凌者屈服。

逾10閣員改挺澳版川普

滕博爾二十一日曾先發制人發動黨魁選舉，結果以四十八對三十五票擊敗杜登。隨後，杜登辭去內政部長，同時宣布將再發動黨魁爭奪戰。除了杜登逼宮，金融部長科爾曼等內閣成員，亦告訴滕博爾他已失去支持，必須儘快舉行黨魁選舉。科爾曼二十二日才公開支持滕博爾，但他二十三日改口力挺杜登，迄今至少有十位部長已辭職或有請辭意願。

四十七歲的杜登在自由黨內屬強硬保守派，行事作風類似美國總統川普。他在內政部長任內強硬推動阻止移民登上澳洲領土的移民政策，也擴張國家監控權力，把內政部變成「超級部」。他也主張減稅，實行保護性關稅。批評者抨擊，杜登是種族主義者，將難民妖魔化。

澳洲媒體報導，財政部長莫里森、外交部長畢紹普兩名滕博爾昔日戰友，都有意角逐黨魁大位，以阻撓杜登掌權。

澳洲政壇從前總理霍華德二○○七年下台後，十年來未有總理能做滿三年任期。滕博爾於二○一五年九月上台，在一六年大選中僅以些微差距勝選，他在社會議題上持自由派立場，難以吸引保守派選民。自由黨執政聯盟在國會僅以一席領先，滕博爾請辭後其議席必須補選，執政聯盟恐失去多數優勢，因此其繼任者可能立刻宣布舉行大選。但根據十九日的民調，在野的勞工黨以五十五％的支持度，領先自由黨十個百分點，國會改選意味澳洲將會變天。

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