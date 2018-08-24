防網路間諜 澳洲禁中企碰5G

2018-08-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲政府廿三日以與中國政府關係密切恐危及網路安全為由，禁止中國電信大廠華為與中興通訊參與建設澳洲新一代５Ｇ網路；對照美國稍早也禁止華為參與５Ｇ網路，美澳政策同步顯示西方國家擔心遭到北京當局網路間諜攻擊，同時也重挫華為積極爭取成為５Ｇ網路領導者的野心。

禁華為、中興參與5G建設

澳洲政府在聲明中指出，讓可能奉外國政府的未按法律程序之指示而違反澳洲法律的業者參與建設澳洲５Ｇ網路，無法保證該網路的安全。澳洲內政部代理部長莫里森與傳播部長弗菲爾補充說，沒有任何科技安全控制組合方案足以降低這些風險。儘管聲明中並未直接點明華為或中興，但澳洲政府一名官員說，此禁令就是針對華為以及排除華為參與５Ｇ網路建設；華為也說，已被告知該公司與中興已被禁止參與澳洲５Ｇ網路建設。

否認受北京當局控制的華為澳洲分公司在官方推特上表示，坎培拉當局此舉對消費者而言是極令人失望的結果；中國外交部發言人陸慷則在北京的例行記者會上，指責澳洲政府不應以各種藉口歧視中國企業與對中資設限，並要求澳方摒棄意識形態偏見。

企圖成為５Ｇ網路科技領導者的華為，至少已斥資十八億美元研發５Ｇ網路科技，澳洲政府此一宣布對該公司企圖稱霸５Ｇ網路的野心不啻是一大打擊，也讓本已不睦的中澳關係更為緊繃，甚至可能成為其他國家考量建設５Ｇ網路的範例。華為進軍澳洲市場十多年，去年在澳洲市場的營收超過六億美元（約台幣一八四億元），除了對一般消費者販售智慧型手機，也對電信業者提供網路設備。

華為向來堅稱不受中國政府干涉獨立運作，但在西方國家眼中，由前解放軍將領任正非創辦、帶有濃厚中國軍方色彩的華為，諜影幢幢。加上中國法律要求企業與公民支持、協助與配合情報工作，此一規定足以使華為的設備淪為間諜工具。

澳洲情報界力主禁止華為參與５Ｇ，坎培拉當局早在二○一二年就禁止華為參與競標一項全國寬頻計畫，主要考量據稱就是網路安全；美國同年在一份國會報告指稱華為有安全風險、恐被用來監視美國人，並且警告電信業者勿採購其設備，今年初更立法禁止政府機關使用華為與中興的產品以及在美軍基地禁售這兩家公司的手機。此外，英國政府上月在一份針對華為工程檢討報告中指出，華為工程流程有缺失。