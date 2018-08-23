中國官媒外語頻道 諷川普 「讓中國再次偉大」

2018-08-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕在美中貿易戰加劇之際， 中國中央電視台海外新聞網「中國環球電視網」（ＣＧＴＮ）近日在YouTube發佈一段影片，藉由美國總統川普的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），諷刺川普發動貿易戰，反而「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）。

中國環球電視網女主播成蕾（Cheng Lei）以致信川普的口吻作英語報導，她一開場便表示：「川普先生，您好。感謝您的『休克』療法，讓我們意識到，中美兩國雖相距甚遠，但必然同向而行。智庫、學界和企業組織之間的聯繫如今更加緊密。我們一起反思口惠而實不至所帶來的苦果。」

成蕾調侃說，世界其他國家也是如此，川普讓大家更有抱團的理由，讓所有人意識到世界貿易組織（ＷＴＯ）改革迫在眉睫。由於美國的報告，闡明中國的不足，中國得以厲行改革，吸引更多外資，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）。

接著她還嘲諷，感謝川普給中國人重新灌輸「謙卑之心」；若無川普對中興通訊的禁令，人們或許仍未認清中國半導體業的現實，如今更多投資將用於核心研發；感謝川普，除美國外很多國家都有好企業可被收購。今年上半年，中國在歐洲的新增併購規模為兩百億美元，是在美國的九倍。

成蕾最後說，感謝川普展現獨特領導力，她稱為「川普幻象」。中國人力資源部門應該仿效他「靈活的」招聘和解聘策略。感謝川普使整個媒體界聲名狼藉，讓媒體意識到要加倍努力，確保不再製造「假新聞」。

中國環球電視網是央視的海外分台，在美國、肯亞等逾一百個國家放送，二○一六年轉型為迎合外國觀眾口味的新聞頻道，在臉書、推特及YouTube等網路平台都很活躍，為中國擴展全球軟實力的工具之一。