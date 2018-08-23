澳洲政盪》執政黨內訌 10部長辭官

2018-08-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲總理滕博爾遭自由黨自家人逼宮，二十一日才剛驚險通過黨內投票保住黨魁位置，但危機並未因此解除，這次帶頭要求滕博爾下台的內政部長達頓（Peter Dutton）二十二日表示，若取得足夠支持，會有第二波挑戰黨魁的行動，同時有十名部長相繼請辭，加深政治不穩定。

面臨達頓帶頭逼宮的滕博爾，二十一日先發制人，主動提出國會黨團投票決定是否宣告黨魁出缺，以四十八票對三十五票擊敗達頓，繼續擔任黨魁。滕博爾原本的盤算是，在達頓爭取到足夠支持票數前發動奇襲，保住領導權，終結這幾天有關其政權時日無多的種種臆測。不過，達頓二十二日表示，正計畫第二波挑戰黨魁之位，「如果我相信大多數的同僚支持我，我就會考慮」；支持達頓的自由黨議員間正在連署要求召開第三次黨團會議，再度就達頓挑戰黨魁投票，最快可能二十三日進行。

達頓不放棄逼宮，也毀了滕博爾在明年大選之前團結保守派聯盟的希望。在二十一日自由黨黨團投票後，有十名部長相繼請辭，其中包括四名內閣成員：達頓、衛生部長杭特（Greg Hunt）、公眾服務部長基南（Michael Keenan）以及貿易、觀光暨投資部長西澳波（Steve Ciobo）。滕博爾說，他只接受達頓和國際發展部長費拉凡提斯—威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）的辭呈，拒絕了另外八人，以「維持政府穩定」。另外，總理助理部長麥克葛拉斯（James McGrath）堅稱他也辭職獲准。

滕博爾因能源政策中重要政見：二〇三〇年前減碳二十六%受到黨內質疑，以及民調支持度連連下滑，加上七月底五席國會議員補選全盤皆輸、尤其是在昆士蘭省失利，面臨黨內要他下台的壓力，他為此取消減碳政策，以及另一項企業稅計畫，但是仍無法遏止逼宮勢力步步進逼。

澳洲總理由國會最大黨或者最多數席次的聯盟領袖擔任，隨國會每三年改選為一任。自從自由黨前總理霍華德二〇〇七年下台以來，沒有一任總理作滿三年，全都因民意支持度不佳而遭黨內逼宮下台。目前滕博爾政府在國會僅以比過半數多一席的席次維持脆弱多數，執政聯盟國家黨的退伍軍人事務部長切斯特（Darren Chester）說，若滕博爾被推翻，將退出執政聯盟，迫使提早大選。

最大反對黨工黨批評政府陷入「混亂」，二十一日一度試圖在國會提動議對滕博爾進行不信任投票。