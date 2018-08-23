蔓延4省 中國非洲豬瘟疫情升溫

2018-08-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國自本月起爆發非洲豬瘟（ＡＳＦ），迄今疫情已蔓延遼寧、河南、江蘇及黑龍江四省。中國當局撲殺的豬隻二十二日已達兩萬多頭，以阻止疫情向其他省擴散。科學家憂心，中國以豬肉為主食，是全球最大豬肉生產國，擁有約五億（一說六億）頭豬隻，防疫工作恐窒礙難行。這種疾病雖不會感染人類，若豬瘟演變為大流行，恐衝擊全世界。

無防治疫苗 死亡率100％

中國於八月一日在瀋陽爆發首波豬瘟，共有四十七頭豬隻染病死亡。調查人員追蹤疾病來源，斷定疫情自三月起在瀋陽地區流傳。第二波則於十四日在河南省會鄭州市發生，染病豬隻源自黑龍江省佳木斯市市場，當地有三十隻豬染病死亡。第三波疫情十五日再擴散至江蘇連雲港市，迄今有六百一十五頭豬隻發病，八十八頭死亡。

非洲豬瘟沒有疫苗，染病豬隻死亡率百分之百。連雲港市附近一名豬農告訴「南華早報」，大家都恐慌，但豬農無能為力。武漢芝華商業數據分析有限公司指出，豬農擔心疫情衝擊牲口，豬肉價格進一步下跌，已開始將豬隻賣給屠宰場，但因需求減少供給增加，以致價格再往下掉。中國全國豬肉價格二十二日慘跌至每公斤十三．七一人民幣，創三週來新低，年度跌幅七．二％。今年五月，全國豬肉價格才跌至四年來新低，在美中貿易戰之際飼料成本升高，今次重跌再度加深豬農的財務重擔。

非洲豬瘟會感染家豬及野豬等牲口，由壁蝨叮咬及動物間接觸傳染，染病豬隻會發高燒、內部出血及死亡，但不會感染人類。由於沒有接種疫苗，中國豬農紛紛採行自己的方法防疫，但中國豬隻來源除了大型先進生產商外，還有許多是小農在自家農場飼養，以致全面性防疫工作難以落實。

中國農業大學豬病毒學家楊涵春分析，由於中國豬肉產業規模甚鉅，其經濟影響可能是毀滅性的，恐使重要蛋白質來源陷入危機。中國生產全球一半的豬肉，亦是最大豬肉食用國。

法國農業國際發展研究中心流行病學家羅傑則強調，若豬瘟演變成大流行，將對世界其他地方構成重大威脅，包括美洲大陸等。非洲豬瘟疫情目前已發生在巴爾幹半島、波蘭及羅馬尼亞等歐盟國家，中國是東亞首例。遺傳分析家指出，中國的非洲豬瘟與在俄羅斯流傳的病株密切相關。