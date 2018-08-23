防堵中朝 日防衛預算飆1.5兆

2018-08-23

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕日本二○一九年度防衛預算概算要求二十二日曝光，由於編入「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統及F-35戰機等採購費用，防衛省提出的概算要求達五兆二九八六億圓（約一．五兆台幣），再度創下新高，在安倍晉三政府任內已連續七年增加。

增購陸基神盾、F35戰機

防衛預算概算要求預定本月底公布，但今天已有多家媒體提前披露。雖然今年六月美國總統川普和北韓領導人金正恩舉行首次高峰會後，朝鮮半島情勢趨於穩定，但日方認為威脅仍在，仍決定採購陸基神盾系統，未來將部署於秋田及山口兩縣，下年度預算編入兩千億圓相關採購經費。

另一方面，即使日本和中國關係回溫，但日方加強西南群島防禦的決策並未改變；航空自衛隊採購F-35A戰機、海上自衛隊新造護衛艦和潛艦的計畫，也反映在下年度的預算概算要求中。

比較引人注目的是，防衛大臣小野寺五典去年底宣布，將引進可由戰機搭載的長程空對地巡弋飛彈（Stand-off Missile），也正式編入預算。這種空對地距外飛彈可在射程外發射，具有攻擊敵方基地的能力。另外，自民黨向政府提議，將海自最大型直升機護衛艦「出雲號」改裝為航艦一案，下年度並未編列預算，形同延期。

去年提出的一八年度防衛預算概算要求為五兆二五五一億圓，後來國會通過的預算為五兆一九一一億圓；今年提出的概算要求為五兆二九八六億圓，比一八年度防衛預算成長約二％。日本媒體報導，由於一九年度到二三年度的五年中期防衛力整備計畫將在年底定案，防衛省希望將扣除駐日美軍重編相關費用的預算成長率，由目前的○．八％增至一％，以利未來應付中期防衛預算的編列。報導也指出，防衛費雖年年成長，但其中有四成是為了分期支付高額裝備的採購費用。

東京首度部署作戰用魚鷹機

在此同時，日本政府也宣布，將提前於十月起在東京橫田基地部署五架CV-22魚鷹式（Osprey）傾斜旋翼機。美軍目前在沖繩縣普天間機場部署二十四架MV-22魚鷹機，但負責特殊作戰的空軍用CV-22魚鷹機則是首次部署。CV-22為載運負責潛入敵營救出人質任務等特殊部隊使用的運輸機，相較於MV-22，夜間飛行、沿地形低空飛行的能力較強。