特檢步步進逼 川普難逃通俄門調查核心

2018-08-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿一日遭逢就職十九個月來最危險的司法風暴：前川普競選團隊全國競選主席曼納福特以及專幫川普喬事情的前長年私人律師柯恩，先後在不同法庭遭到定罪，大大打擊川普攻擊司法部獨立檢察官穆勒帶領的通俄門調查的可信度，也把川普更推向通俄門調查核心。

過去專門幫川普擋子彈的柯恩向紐約法庭坦承，他不僅幫川普付錢給川普的小三以協助川普在一六年總統大選中勝出（此舉涉嫌違法影響選舉），而且還是在川普的協調與命令下付封口費（此為確認川普是犯罪共謀者），其殺傷力顯然遠勝於曼納福特案；柯案是通俄門擴大調查中首度有川普親信就與一六年川普競選團隊相關事務認罪，更一舉戳破川普過去堅稱對支付封口費一事毫不知情的謊言，讓川普及其律師朱利安尼的任何反擊公關顯得蒼白無力。

至於在不到一小時前被維吉尼亞州聯邦法庭定罪的曼納福特，即便被控或遭定罪的總共十八項罪名皆非源自於他擔任川普競選團隊全國主任時的活動，但仍不免令川普顏面無光，遑論定罪是負責通俄門調查的穆勒及其團隊努力的結果。

共和黨人仍按兵不動

此外，曼納福特任職川普競選團隊的時間雖不長，但曼案在許多方面仍與通俄門脫離不了關係：曼納福特為川普效力的時間與俄羅斯干預總統大選的時間重疊，他本人也有自行與俄方高層接觸的管道，更是通俄門調查中與川普有重要關聯的川普競選團隊要人之一；曼納福特的司法壓力愈大，就愈會被迫與穆勒簽署認罪協議，以便藉由透露他所知道的川普與俄羅斯的關聯，來換取減刑。柯恩以及曼納福特的副手蓋茲都與穆勒達成類似認罪協議。

對共和黨而言，此情此景彷彿一六年總統大選翻版：同樣是選舉前夕（今年十一月有期中選舉），同樣是川普身陷風暴（一六年是川普被踢爆開黃腔，今為川普違法與通俄嫌疑更深），共和黨國會選情是否會因此受到影響，不得而知；但對照兩年前共和黨拿下國會參眾兩院的選舉結果，再加上川普鐵粉從不因任何「外力」改弦易轍，共和黨顯然自認能安然挺過風暴；相較兩年前有多名共和黨重量籍人士公開發言大義滅親，如今絕大部分共和黨人按兵不動，少數發言者若非未參加期中選舉，就是不需要川普背書。